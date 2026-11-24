Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever / AA

У Туреччині внаслідок аварії гелікоптера під час навчального польоту загинули 5 військовослужбовців, передає УНН із посиланням на Anadolu.

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Міністерство національної оборони Туреччини повідомило, що 5 військовослужбовців загинули внаслідок падіння гелікоптера, який належав Командуванню Повітряних сил, під час навчального польоту в Ескішехірі.

"П’ятеро наших героїчних побратимів, які перебували на борту гелікоптера Повітряних сил, загинули внаслідок аварії під час навчального польоту в Ескішехірі. Ми молимося про милість Всевишнього до наших загиблих героїв, а також висловлюємо глибокі співчуття їхнім скорботним родинам, Збройним силам Туреччини та всьому нашому благородному народу, бажаючи їм сил і терпіння", - йдеться у заяві.