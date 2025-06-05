НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%
Київ • УНН
Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на колишньому рівні. Це становить 15,5% річних, як і було раніше.
Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, повідомили у НБУ у четвер, пише УНН.
Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%
Це, як очікується, "підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення".
"У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% НБУ утримуватиме облікову ставку незмінною довше, ніж передбачалося квітневим макропрогнозом", - наголосили у Нацбанку.
"Пом’якшення процентної політики стане можливим лише після остаточного проходження піку цінового сплеску та зниження ризиків закріплення інфляції на високому рівні. Водночас, якщо виникне потреба посилити монетарні умови, НБУ буде готовий ужити додаткових заходів", - зазначили у регуляторі.
У НБУ перелічили ключові висновки:
- інфляція в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму;
- надалі інфляція поступово сповільнюватиметься;
- очікується, що зовнішнє фінансування надходитиме в достатніх обсягах, що даватиме змогу зберігати макрофінансову стійкість;
- ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни.
Неврожаї та ціни на алкоголь і цигарки розігнали інфляцію, але є ознаки сповільнення - НБУ13.05.25, 12:32 • 4512 переглядiв