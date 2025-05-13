Неврожаї та ціни на алкоголь і цигарки розігнали інфляцію, але є ознаки сповільнення - НБУ

Інфляцію в Україні штовхнули вверх торішні неврожаї і подорожчання алкоголю та тютюну, але є ознаки сповільнення та очікується, що наприкінці року вона впаде до однознакового рівня, повідомили у НБУ, пише УНН.

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Пришвидшення інфляції у квітні значною мірою зумовлювалося залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв і подальшим підвищенням цін на алкогольні напої та тютюнові вироби. Проінфляційними чинниками залишалися високі витрати бізнесу на оплату праці в умовах нестачі кадрів та жвавий споживчий попит - зазначили у НБУ.

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Натомість заходи НБУ з підтримання стійкої ситуації на валютному ринку та інтересу до гривневих заощаджень, як вказано, "обмежували зростання цін". Додатковий вплив, за даними Нацбанку, мало зниження світових цін на нафту, а також послаблення цінового тиску на внутрішньому оптовому ринку електроенергії.

Та, як зауважили в НБУ, хоч зростання споживчих цін у квітні і тривало, однак "спостерігалися й ознаки послаблення цінового тиску". "Фактичні показники як загальної, так і базової інфляції у квітні були дещо нижчими, ніж передбачалося прогнозом НБУ. Помісячна динаміка інфляції, скоригована на сезонність, також свідчила про послаблення цінового тиску", - повідомили у регуляторі.

Відповідно до прогнозу НБУ влітку інфляція має повернутися на траєкторію зниження та вже наприкінці року сповільнитися до однознакового рівня - повідомили в НБУ.

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