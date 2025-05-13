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Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора
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Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

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Неврожаї та ціни на алкоголь і цигарки розігнали інфляцію, але є ознаки сповільнення - НБУ

Київ • УНН

 • 2030 перегляди

Минулорічні неврожаї та підвищення цін на алкоголь і тютюнові вироби стали основними факторами прискорення інфляції. Однак, з'являються ознаки можливого сповільнення цього процесу.

Неврожаї та ціни на алкоголь і цигарки розігнали інфляцію, але є ознаки сповільнення - НБУ

Інфляцію в Україні штовхнули вверх торішні неврожаї і подорожчання алкоголю та тютюну, але є ознаки сповільнення та очікується, що наприкінці року вона впаде до однознакового рівня, повідомили у НБУ, пише УНН.

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали09.05.25, 16:51 • 65015 переглядiв

Пришвидшення інфляції у квітні значною мірою зумовлювалося залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв і подальшим підвищенням цін на алкогольні напої та тютюнові вироби. Проінфляційними чинниками залишалися високі витрати бізнесу на оплату праці в умовах нестачі кадрів та жвавий споживчий попит

- зазначили у НБУ.

Подорожчання пального збавило темпи - НБУ13.05.25, 12:00 • 1842 перегляди

Натомість заходи НБУ з підтримання стійкої ситуації на валютному ринку та інтересу до гривневих заощаджень, як вказано, "обмежували зростання цін". Додатковий вплив, за даними Нацбанку, мало зниження світових цін на нафту, а також послаблення цінового тиску на внутрішньому оптовому ринку електроенергії.

Та, як зауважили в НБУ, хоч зростання споживчих цін у квітні і тривало, однак "спостерігалися й ознаки послаблення цінового тиску". "Фактичні показники як загальної, так і базової інфляції у квітні були дещо нижчими, ніж передбачалося прогнозом НБУ. Помісячна динаміка інфляції, скоригована на сезонність, також свідчила про послаблення цінового тиску", - повідомили у регуляторі.

Відповідно до прогнозу НБУ влітку інфляція має повернутися на траєкторію зниження та вже наприкінці року сповільнитися до однознакового рівня

- повідомили в НБУ.

Приморозки вплинули на ціни на продукти - НБУ13.05.25, 09:36 • 2440 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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