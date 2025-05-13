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ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%
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Приморозки вплинули на ціни на продукти - НБУ

Київ • УНН

 • 1384 перегляди

У квітні ціни на сирі продукти зросли через минулорічні низькі врожаї та вплив приморозків. Найбільше подорожчали борошно, крупи, фрукти та овочі, особливо борщового набору.

Приморозки вплинули на ціни на продукти - НБУ

Сирі продукти подорожчали у квітні через низькі торішні врожаї та квітневі приморозки. Найшвидше ціни зростали на борошно, крупи, фрукти та овочі, Про це повідомили у НБУ, пише УНН.

Ціни на сирі продукти в річному вимірі надалі зростали внаслідок як залишкових ефектів низьких минулорічних врожаїв, так і впливу короткочасних квітневих приморозків

- повідомили в Нацбанку.

За даними НБУ, швидше дорожчали борошно й крупи, фрукти та овочі (насамперед борщового набору) через низьку пропозицію якісної продукції. Додатковим чинником, як вказано, було й зміщення сезонності попиту на окремі продукти харчування, передусім яйця, через Великдень, що цього року припав на квітень (у 2024 році - на травень).

Водночас, як повідомляється, надходження імпортної продовольчої продукції та тепличних овочів дещо стримували зростання цін.

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали09.05.25, 16:51 • 64962 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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