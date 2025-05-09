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Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали

Київ • УНН

 • 10837 перегляди

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні зросла до 15,1% у квітні. Найбільше подорожчали свинина та фрукти, а ціни на комуналку майже не змінилися.

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали

Споживча інфляція в Україні прискорилася до 15,1% у квітні у річному вимірі із 14,6% у березні, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.

Деталі

За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у квітні порівняно із березнем становила 0,7%, з початку року - 4,3%. Базова інфляція у квітні проти березневого показника становила 0,4%, з початку року - 3,9%.

Ціни на продукти і товари

На споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%, на 19,8% у річному вимірі.

У квітні найбільше (на 7,9%) подорожчали свинина та фрукти. На 3,6-0,8% зросли ціни на м’ясо птиці, цукор, яловичину, рибу та продукти з риби, хліб, сало, макаронні вироби, овочі, безалкогольні напої. Водночас на 2,5-0,2% подешевшали яйця, рис і масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць підвищилися на 1,3%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.

Одяг і взуття подорожчали за місяць на 0,1%, зокрема, взуття – на 0,7%, тоді як одяг подешевшав - на 0,3%.

Вартість послуг

Ціни на комуналку (житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива) за місяць не змінилися, у річному вимірі - підвищення на 20,1%.

Ціни на транспорт знизилися у квітні на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 2,2%, водночас на 0,9% та 0,8% подорожчав проїзд в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті. Подорожчання за рік - 6,9%.

Послуги освіти подорожчали за місяць на 0,1%, за рік - на 12,1%.

Ціни у сфері охорони здоров'я за місяць не змінилися, за рік - зросли на 13,5%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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