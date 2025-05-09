Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Потребительская инфляция в Украине ускорилась до 15,1% в апреле в годовом измерении с 14,6% в марте, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в апреле по сравнению с мартом составила 0,7%, с начала года - 4,3%. Базовая инфляция в апреле против мартовского показателя составила 0,4%, с начала года - 3,9%.

Цены на продукты и товары

На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%, на 19,8% в годовом измерении.

В апреле больше всего (на 7,9%) подорожали свинина и фрукты. На 3,6-0,8% выросли цены на мясо птицы, сахар, говядину, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, сало, макаронные изделия, овощи, безалкогольные напитки. В то же время на 2,5-0,2% подешевели яйца, рис и масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц повысились на 1,3%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,2%.

Одежда и обувь подорожали за месяц на 0,1%, в частности, обувь - на 0,7%, тогда как одежда подешевела - на 0,3%.

Стоимость услуг

Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц не изменились, в годовом измерении - повышение на 20,1%.

Цены на транспорт снизились в апреле на 0,3% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,2%, в то же время на 0,9% и 0,8% подорожал проезд в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте. Подорожание за год - 6,9%.

Услуги образования подорожали за месяц на 0,1%, за год - на 12,1%.

Цены в сфере здравоохранения за месяц не изменились, за год - выросли на 13,5%.

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.