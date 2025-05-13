Заморозки повлияли на цены на продукты - НБУ

Сырые продукты подорожали в апреле из-за низких прошлогодних урожаев и апрельских заморозков. Быстрее всего цены росли на муку, крупы, фрукты и овощи, Об этом сообщили в НБУ, пишет УНН.

Цены на сырые продукты в годовом измерении продолжали расти вследствие как остаточных эффектов низких прошлогодних урожаев, так и влияния кратковременных апрельских заморозков - сообщили в Нацбанке.

По данным НБУ, быстрее дорожали мука и крупы, фрукты и овощи (прежде всего борщового набора) из-за низкого предложения качественной продукции. Дополнительным фактором, как указано, было и смещение сезонности спроса на отдельные продукты питания, прежде всего яйца, из-за Пасхи, пришедшейся в этом году на апрель (в 2024 году - на май).

В то же время, как сообщается, поступление импортной продовольственной продукции и тепличных овощей несколько сдерживали рост цен.

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели