Заморозки повлияли на цены на продукты - НБУ
Киев • УНН
В апреле цены на сырые продукты выросли из-за прошлогодних низких урожаев и влияния заморозков. Больше всего подорожали мука, крупы, фрукты и овощи, особенно борщового набора.
Сырые продукты подорожали в апреле из-за низких прошлогодних урожаев и апрельских заморозков. Быстрее всего цены росли на муку, крупы, фрукты и овощи, Об этом сообщили в НБУ, пишет УНН.
Цены на сырые продукты в годовом измерении продолжали расти вследствие как остаточных эффектов низких прошлогодних урожаев, так и влияния кратковременных апрельских заморозков
По данным НБУ, быстрее дорожали мука и крупы, фрукты и овощи (прежде всего борщового набора) из-за низкого предложения качественной продукции. Дополнительным фактором, как указано, было и смещение сезонности спроса на отдельные продукты питания, прежде всего яйца, из-за Пасхи, пришедшейся в этом году на апрель (в 2024 году - на май).
В то же время, как сообщается, поступление импортной продовольственной продукции и тепличных овощей несколько сдерживали рост цен.
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