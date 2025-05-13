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Подорожчання пального збавило темпи - НБУ

Київ • УНН

 • 322 перегляди

У квітні зростання цін на пальне сповільнилося до 3,7% через здешевлення нафти. Зростання попиту та зміцнення курсу євро збільшували ціни.

Подорожчання пального збавило темпи - НБУ

Темпи зростання цін на пальне сповільнилися у квіті до 3,7%, повідомили у НБУ, пише УНН.

У квітні зростання цін на пальне сповільнилося порівняно з березнем з огляду на здешевлення нафти у світі

- повідомили у Нацбанку.

Водночас, як вказано, поступове зростання попиту та зміцнення курсу євро чинили підвищувальний тиск на ціни.

За даними НБУ, при цьому у квітні швидше дорожчала підакцизна продукція. Це пояснюють подальшим зростанням виробничих витрат; податковими змінами (підвищенням акцизів та переведенням їх у євро, що набрали чинності наприкінці березня 2025 року; застосовуванням коефіцієнту 1,1 до мінімального податкового зобов’язання з 01.04.25 до 31.12.25) для виробників та імпортерів тютюнової продукції, а також посиленням заходів боротьби з тіньовою пропозицією.

Завдяки зміцненню курсу гривні до долара, як зазначається, дещо послабився тиск на ціни фармацевтичної продукції, медичних товарів і обладнання.

Ціни на пальне зростуть на понад 13% - НБУ 31.01.25, 12:12 • 34979 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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