Ціни на пальне зростуть на понад 13% - НБУ
Київ • УНН
Національний банк прогнозує зростання цін на пальне більш ніж на 13% у 2024 році через підвищення акцизів. Це вплине на собівартість товарів та транспортних послуг.
Національний банк очікує, що у 2024 році вартість пального зросте більш ніж на 13% через підвищення акцизів.
Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.
У міру вичерпання запасів під впливом затвердженого підвищення акцизів темпи зростання цін на пальне пришвидшаться до понад 13% у поточному році
Регулятор зазначає, що це чинитиме додатковий тиск на собівартість, що, своєю чергою, призведе до зростання цін на окремі товари та транспортні послуги.
Ціни на паливо в Україні зростають через підвищення світових цін на нафту та санкції США проти рф - експерт 14.01.25, 13:58 • 31479 переглядiв
У середньостроковій перспективі зниження світових цін на нафту частково компенсуватиме подальше зростання акцизного навантаження. У результаті зростання цін на пальне значно сповільниться
Нагадаємо
В Україні в 2024 році зафіксовано незначне зниження імпорту бензину та скрапленого газу, в той час як імпорт дизельного пального зріс.