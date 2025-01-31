Ціни на пальне зростуть на понад 13% - НБУ

Національний банк очікує, що у 2024 році вартість пального зросте більш ніж на 13% через підвищення акцизів.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

У міру вичерпання запасів під впливом затвердженого підвищення акцизів темпи зростання цін на пальне пришвидшаться до понад 13% у поточному році - йдеться у звіті.

Регулятор зазначає, що це чинитиме додатковий тиск на собівартість, що, своєю чергою, призведе до зростання цін на окремі товари та транспортні послуги.

Ціни на паливо в Україні зростають через підвищення світових цін на нафту та санкції США проти рф - експерт

У середньостроковій перспективі зниження світових цін на нафту частково компенсуватиме подальше зростання акцизного навантаження. У результаті зростання цін на пальне значно сповільниться - додали в НБУ.

Нагадаємо

В Україні в 2024 році зафіксовано незначне зниження імпорту бензину та скрапленого газу, в той час як імпорт дизельного пального зріс.