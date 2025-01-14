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Ціни на паливо в Україні зростають через підвищення світових цін на нафту та санкції США проти рф - експерт

Київ • УНН

 • 31479 перегляди

Ціни на пальне в Україні зростають через підвищення світових цін на нафту з 74 до 82 доларів за барель. Причиною стали нові санкції США проти російських нафтових компаній та танкерів.

Причиною зростання цін на паливо стало введення нових санкцій США проти російських нафтових компаній та танкерів. Про це повідомив експерт з ринку пального Сергій Куюн під час брифінгу, пише УНН.

Деталі 

"Якщо ми рік розпочали з ціни 74 долари за барель, то вчора вона була 82. Тобто, 10% додала ціна нафти. І бачимо, що минулого тижня був 1 етап підвищення на 1-1,5 гривні. Сьогодні відбулося в деяких мереж підвищення, і ціна буде зростати , тому що є суттєвий підйом світового ринку",—говорить експерт.

Підвищення світових цін на нафту зумовлене введенням нових потужних санкцій США проти російських нафтових компаній та танкерів. Ринок відреагував на ці заходи, що призвело до зростання вартості нафти і, відповідно, пального. У найближчі дні очікується подальше підвищення цін на бензин та дизель на українських заправках.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що нафта марки Brent перевищила $81 за барель після введення США санкцій проти російської енергетики. Китай та Індія терміново шукають альтернативні джерела постачання нафти.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаПолітика
indiiaІндія
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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