Нові санкції США проти рф підняли ціни на нафту до 4-місячного рекорду

Ціни на нафту продовжили зростання і досягли максимуму за останні чотири місяці. Нафта марки Brent піднялася вище 81 долара за барель. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Нафта здорожчала на тлі нових санкцій США проти російської енергетичної промисловості, що призвели до розгубленості серед ключових імпортерів в Азії через ймовірне скорочення постановок.

Вартість Brent піднялася вище за 81 долар за барель після зростання майже на 4 % за попередній тиждень. West Texas Intermediate перебувала поблизу позначки $78.

Ці масштабні санкції - менш ніж за два тижні до вступу на посаду обраного президента США Дональда Трампа - привернули увагу Індії та Китаю, а нафтопереробні компанії, можливо, будуть змушені шукати альтернативні джерела поставок. Індія стала важливим покупцем російської нафти після вторгнення москви в Україну 2022 року, а Китай є найбільшим у світі імпортером нафти. Ф'ючерси в Шанхаї підскочили до денного ліміту.

Китай та Індія будуть змушені змінити постачальників нафти через санкції проти країни-агресора - Reuters

За словами трейдерів, у Китаї незалежні нафтопереробні компанії в Шаньдуні провели екстрені наради, щоб з'ясувати, чи зможуть вони ще приймати нафту, що перебуває в дорозі, коли будуть оголошені штрафи. В Індії представники нафтопереробних заводів заявили, що готуються до серйозних перебоїв в імпорті, які можуть тривати до шести місяців.

Останніми тижнями нафта зростала на тлі холодної погоди, скорочення запасів у США і припущень про те, що найближчими місяцями Трамп може посилити обмеження на поставки з Ірану. Широкий пакет санкцій, ухвалений адміністрацією Байдена, загрожує новими потрясіннями, потенційно змінюючи ринкові рамки для ОПЕК+, оскільки альянс планує почати ослаблення обмежень на видобуток наприкінці цього року після низки затримок.

Стрибок цін на нафту також може стати проблемою для центральних банків, включно з Федеральною резервною системою, якщо він призведе до більш жорсткої інфляції. Інвестори знизили очікування щодо темпів зниження відсоткових ставок ФРС цього року, оскільки економіка США виявилася стійкою, а ціновий тиск зберігається.

Хоча поки незрозуміло, як обмеження вплинуть на фактичні потоки нафти для виробників, вантажовідправників, трейдерів і користувачів, деякі перші ознаки збоїв були очевидні. Три танкери, що перевозили понад 2 мільйони барелів російської нафти, опинилися на плаву у водах східного Китаю після введення проти них санкцій, згідно з даними відстеження суден.

Британія слідом за США оголосила про санкції проти російської нафтової промисловості

Серед банків Citigroup Inc. заявила, що може постраждати до 30% так званого тіньового флоту російських танкерів, що поставить під загрозу до 800 000 барелів на день, хоча реальні втрати можуть становити менше половини цієї цифри. Goldman Sachs Group Inc. заявила, що не змінила своїх очікувань щодо російської пропозиції, оскільки ціни на нафту можуть стати ще дешевшими, щоб стимулювати закупівлі.

Останніми тижнями з'явилися ознаки того, що російські поставки вже перебувають під тиском: за оцінками, обсяг експорту сирої нафти морем впав до найнижчого рівня з серпня 2023 року. Водночас в Азії деякі нафтопереробні компанії Індії та Китаю збільшують закупівлі нафти з Близького Сходу і з Атлантичного басейну на тлі побоювань, що подальші обмеження на імпорт з росії та Ірану можуть обмежити доступ до поставок.

Нагадаємо

У п'ятницю США запровадили найагресивніші та наймасштабніші санкції проти російської нафтової промисловості, зачепивши великих експортерів, страхові компанії та понад 150 танкерів.