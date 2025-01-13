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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новые санкции США против рф подняли цены на нефть до 4-месячного рекорда

Новые санкции США против рф подняли цены на нефть до 4-месячного рекорда

Киев  •  УНН

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Нефть марки Brent превысила $81 за баррель после введения США санкций против российской энергетики. Китай и Индия срочно ищут альтернативные источники поставок нефти.

Цены на нефть продолжили рост и достигли  максимума за последние четыре месяца. Нефть марки Brent поднялась выше 81 доллара за баррель. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Нефть подорожала на фоне новых санкций США против российской энергетической промышленности, которые привели к растерянности среди ключевых импортеров в Азии из-за вероятного сокращения поставок.

Стоимость Brent поднялась выше 81 доллара за баррель после роста почти на 4 % за предыдущую неделю. West Texas Intermediate находилась вблизи отметки $78.

Эти масштабные санкции - менее чем за две недели до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа - привлекли внимание Индии и Китая, а нефтеперерабатывающие компании, возможно, будут вынуждены искать альтернативные источники поставок. Индия стала важным покупателем российской нефти после вторжения москвы в Украину в 2022 году, а Китай является крупнейшим в мире импортером нефти. Фьючерсы в Шанхае подскочили до дневного лимита.

Китай и Индия будут вынуждены сменить поставщиков нефти из-за санкций против страны-агрессора - Reuters13.01.25, 03:33 • 17794 просмотра

По словам трейдеров, в Китае независимые нефтеперерабатывающие компании в Шаньдуне провели экстренные совещания, чтобы выяснить, смогут ли они еще принимать нефть, находящуюся в пути, когда будут объявлены штрафы. В Индии представители нефтеперерабатывающих заводов заявили, что готовятся к серьезным перебоям в импорте, которые могут продлиться до шести месяцев.

В последние недели нефть росла на фоне холодной погоды, сокращения запасов в США и предположений о том, что в ближайшие месяцы Трамп может ужесточить ограничения на поставки из Ирана. Широкий пакет санкций, принятый администрацией Байдена, грозит новыми потрясениями, потенциально изменяя рыночные рамки для ОПЕК+, поскольку альянс планирует начать ослабление ограничений на добычу в конце этого года после ряда задержек.

Скачок цен на нефть также может стать проблемой для центральных банков, включая Федеральную резервную систему, если он приведет к более жесткой инфляции. Инвесторы снизили ожидания относительно темпов снижения процентных ставок ФРС в этом году, поскольку экономика США оказалась устойчивой, а ценовое давление сохраняется.

Хотя пока непонятно, как ограничения повлияют на фактические потоки нефти для производителей, грузоотправителей, трейдеров и пользователей, некоторые первые признаки сбоев были очевидны. Три танкера, перевозившие более 2 миллионов баррелей российской нефти, оказались на плаву в водах восточного Китая после введения против них санкций, согласно данным отслеживания судов.

Британия вслед за США объявила о санкциях против российской нефтяной промышленности10.01.25, 19:17 • 39737 просмотров

Среди банков Citigroup Inc. заявила, что может пострадать до 30% так называемого теневого флота российских танкеров, что поставит под угрозу до 800 000 баррелей в день, хотя реальные потери могут составлять менее половины этой цифры. Goldman Sachs Group Inc. заявила, что не изменила своих ожиданий относительно российского предложения, поскольку цены на нефть могут стать еще дешевле, чтобы стимулировать закупки.

В последние недели появились признаки того, что российские поставки уже находятся под давлением: по оценкам, объем экспорта сырой нефти морем упал до самого низкого уровня с августа 2023 года. В то же время в Азии некоторые нефтеперерабатывающие компании Индии и Китая увеличивают закупки нефти с Ближнего Востока и из Атлантического бассейна на фоне опасений, что дальнейшие ограничения на импорт из россии и Ирана могут ограничить доступ к поставкам.

Напомним

В пятницу США ввели самые агрессивные и масштабные санкции против российской нефтяной промышленности, затронув крупных экспортеров, страховые компании и более 150 танкеров. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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