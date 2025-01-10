Британия вслед за США объявила о санкциях против российской нефтяной промышленности

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
17:45 • 7439 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
15:58 • 46829 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
13:12 • 75267 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 116875 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 109901 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 108280 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 103186 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 85960 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 106973 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 120946 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 104994 просмотра
Япония расширяет санкции против рф за войну в Украине: детали

Япония расширяет санкции против рф за войну в Украине: детали

 • 54680 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 111373 просмотра
Землю ботсада Гришко в Киеве передали под жилую застройку несмотря на запрет - Госаудитслужба

Землю ботсада Гришко в Киеве передали под жилую застройку несмотря на запрет - Госаудитслужба

13:43 • 26125 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

14:49 • 56704 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

17:45 • 7439 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

15:58 • 46829 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

14:49 • 56704 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 116875 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 111373 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

15:27 • 21209 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 104994 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 114164 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 121907 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 120136 просмотра
Актуальное
Британия вслед за США объявила о санкциях против российской нефтяной промышленности

Британия вслед за США объявила о санкциях против российской нефтяной промышленности

Киев  •  УНН

 • 7103 просмотра

Read in English

Великобритания ввела санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", которые зарабатывают 23 млрд долларов в год. Санкции имеют целью ограничить доходы рф от продажи энергоносителей.

Правительство Великобритании ввело прямые санкции против двух российских нефтяных гигантов "Газпром нефти" и ПАО "Сургутнефтегаз", которые зарабатывают около 23 млрд долларов в год. Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает УНН.

"Великобритания и США впервые ввели прямые санкции против "Газпром нефти" и ПАО "Сургутнефтегаз", двух российских нефтяных гигантов. Эти энергетические компании производят более 1 млн баррелей нефти в день между собой - на сумму примерно 23 млрд долларов в год по текущим ценам, что превышает ВВП Ямайки. Прибыли от этих двух компаний наполняют казну Путина и способствуют войне", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что доходы от нефти являются жизненно важными для российской военной экономики, ведь составляют примерно четверть всего бюджета России в 2023 году. В британском правительстве ожидают, что введение санкций против этих компаний значительно ограничит способность России получать доходы от продажи энергоносителей.

"Доходы от нефти являются источником жизни путинской военной экономики. Мы не позволим доходам от нефти поставить под угрозу жизнь украинцев, а также не позволим россии продолжать наполнять свою казну, поскольку она продолжает угрожать нашей коллективной безопасности. Борьба с российскими нефтяными компаниями исчерпает военные средства россии - и каждый рубль, который мы заберем из рук путина, помогает спасти украинские жизни", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Напомним

Соединенные Штаты вводят самые жесткие санкции в отношении российской нефтяной промышленности, говорится в распространенном среди трейдеров Европы и Азии документе Казначейства США. На фоне сообщений о санкциях в пятницу мировые цены на нефть выросли на 3%.

Новые санкции США нацелены на основной источник доходов россии и предусматривают санкции против "газпром нефти" и "сургутнефтегаза", более 180 судов и десятков нефтетрейдеров, поставщиков нефтесервисных услуг.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новый пакет санкций, которые США ввели против рф и подчеркнул, что "преступники должны платить за свои преступления".

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаЭкономикаполитика
ministerstvo-finansov-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство финансов Соединенных Штатов Америки
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы