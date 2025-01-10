Британия вслед за США объявила о санкциях против российской нефтяной промышленности

Правительство Великобритании ввело прямые санкции против двух российских нефтяных гигантов "Газпром нефти" и ПАО "Сургутнефтегаз", которые зарабатывают около 23 млрд долларов в год. Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает УНН.

"Великобритания и США впервые ввели прямые санкции против "Газпром нефти" и ПАО "Сургутнефтегаз", двух российских нефтяных гигантов. Эти энергетические компании производят более 1 млн баррелей нефти в день между собой - на сумму примерно 23 млрд долларов в год по текущим ценам, что превышает ВВП Ямайки. Прибыли от этих двух компаний наполняют казну Путина и способствуют войне", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что доходы от нефти являются жизненно важными для российской военной экономики, ведь составляют примерно четверть всего бюджета России в 2023 году. В британском правительстве ожидают, что введение санкций против этих компаний значительно ограничит способность России получать доходы от продажи энергоносителей.

"Доходы от нефти являются источником жизни путинской военной экономики. Мы не позволим доходам от нефти поставить под угрозу жизнь украинцев, а также не позволим россии продолжать наполнять свою казну, поскольку она продолжает угрожать нашей коллективной безопасности. Борьба с российскими нефтяными компаниями исчерпает военные средства россии - и каждый рубль, который мы заберем из рук путина, помогает спасти украинские жизни", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Напомним

Соединенные Штаты вводят самые жесткие санкции в отношении российской нефтяной промышленности, говорится в распространенном среди трейдеров Европы и Азии документе Казначейства США. На фоне сообщений о санкциях в пятницу мировые цены на нефть выросли на 3%.

Новые санкции США нацелены на основной источник доходов россии и предусматривают санкции против "газпром нефти" и "сургутнефтегаза", более 180 судов и десятков нефтетрейдеров, поставщиков нефтесервисных услуг.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новый пакет санкций, которые США ввели против рф и подчеркнул, что "преступники должны платить за свои преступления".