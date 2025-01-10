Злочинці мають платити за свої злочини: Зеленський відреагував на новий пакет санкцій США проти рф
Київ • УНН
США запровадили санкції проти понад 400 суб'єктів, пов'язаних з російським енергосектором. Зеленський подякував за підтримку та наголосив, що це суттєво підірве фінансову основу російської воєнної машини.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на новий пакет санкцій, які США запровадили проти рф і наголосив, що "злочинці мають платити за свої злочини", передає УНН.
"Вдячний Президенту США Байдену, його адміністрації та всьому американському народові за оголошений сьогодні новий пакет санкцій проти понад 400 суб’єктів, які пов’язані з російським енергосектором. Двопартійна підтримка Сполучених Штатів справді дуже важлива, і ми це добре відчуваємо", - зазначив Зеленський.
Він зауважив, що ці заходи суттєво підривають фінансову основу російської воєнної машини, адже порушують ланцюжок постачання: ключові російські виробники, страхові компанії, постачальники послуг у нафтогазовій галузі, 184 танкери тіньового флоту, логістичні об’єкти та компанії третіх країн.
"Особливо варто відзначити тиск на такі компанії, як "Сургутнафтогаз" – ключовий фінансовий гаманець для самого путіна. Такі дії посилають чіткий сигнал: злочинці мають платити за свої злочини. Чим менше доходів росія отримуватиме від нафти й інших енергоресурсів, тим швидше буде відновлено мир", - додав Президент.
За словами Зеленського, енергоресурси не повинні бути зброєю, як це робить росія. Натомість країни, які поважають міжнародне право, можуть і мають забезпечити стабільне й надійне енергопостачання для всього світу.
"Ми щиро вдячні за лідерство Америки в притягненні росії до відповідальності. Впевнений, ці кроки значно зменшать нафтодоларові доходи росії, а разом із ними і її здатність продовжувати агресію", - резюмував Зеленський.
Запровадження санкції США проти найбільших нафтових компаній рф: деталі10.01.25, 18:46 • 33133 перегляди