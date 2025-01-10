Запровадження санкції США проти найбільших нафтових компаній рф: деталі
Київ • УНН
США запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній, включно з «газпром нефтью» і «сургутнефтегазом». До санкційного списку також потрапили понад 180 суден, десятки нафтотрейдерів і 6 високопоставлених чиновників.
Нові санкції США націлені на основне джерело доходів росії і передбачають санкції проти "газпром нафти" і "сургутнефтегаза", понад 180 суден і десятків нафтотрейдерів, постачальників нафтосервісних послуг.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство фінансів США.
Нове рішення в енергетичному секторі націлене на основне джерело доходів Росії і передбачає санкції проти "Газпром нафти" і "Сургутнефтегаза", понад 180 суден і десятків нафтотрейдерів, постачальників нафтосервісних послуг, страхових компаній і чиновників енергетичного сектору
Так, сьогоднішні дії накладають санкції на безпрецедентну кількість танкерів, багато з яких є частиною "тіньового флоту", непрозорих торговців російською нафтою, постачальників нафтосервісних послуг, що базуються в росії, і російських чиновників у сфері енергетики.
Так, санкції США стосуються десятка великих російських нафтових компаній, зокрема:
⦁ "газпромнефть-московський нафтопереробний завод";
⦁ "газпром нефть шельф";
⦁ "газпромнефть-аеро";
⦁ "газпромнефть-бітумні матеріали";
⦁ "газпромнефть-хантос";
⦁ "газпромнефть-Мастильні матеріали";
⦁ "газпромнефть восток";
⦁ "газпромнефть заполяр'я";
⦁ "калінінграднафтопродукт";
⦁ "тверьнефтепродукт";
Також у списку санкцій:
1. вадим воробйов - генеральний директор ВАТ "Лукойл" (Лукойл), великої російської нафтової компанії
2. дмитро семенов - директор Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства енергетики Російської Федерації.
3. едуард шереметцев - заступник міністра енергетики та керівник напрямку цифрової трансформації Міністерства енергетики Російської Федерації.
4. артем верхов - директор Департаменту розвитку газової промисловості Міністерства енергетики Російської Федерації
5. олександр дюков - генеральний директор "Газпром нефти"
6. роман маршавін (маршавін) - заступник міністра Міністерства енергетики Російської Федерації.
На цій посаді маршавін координує діяльність міністерства енергетики росії з міжнародного співробітництва.
Доповнення
Reuters повідомляло, що Сполучені Штати запроваджують найжорсткіші санкції щодо російської нафтової промисловості, йдеться в документі Міністерства фінансів США, поширеному серед трейдерів у Європі та Азії. На тлі повідомлень про санкції в п'ятницю світові ціни на нафту зросли на 3%.