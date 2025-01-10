Запровадження санкції США проти найбільших нафтових компаній рф: деталі

Нові санкції США націлені на основне джерело доходів росії і передбачають санкції проти "газпром нафти" і "сургутнефтегаза", понад 180 суден і десятків нафтотрейдерів, постачальників нафтосервісних послуг.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство фінансів США.

Нове рішення в енергетичному секторі націлене на основне джерело доходів Росії і передбачає санкції проти "Газпром нафти" і "Сургутнефтегаза", понад 180 суден і десятків нафтотрейдерів, постачальників нафтосервісних послуг, страхових компаній і чиновників енергетичного сектору