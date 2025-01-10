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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Введение санкции США против крупнейших нефтяных компаний рф: детали

Введение санкции США против крупнейших нефтяных компаний рф: детали

Киев  •  УНН

 • 8157 просмотра

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США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, включая "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". В санкционный список также попали более 180 судов, десятки нефтетрейдеров и 6 высокопоставленных чиновников.

Новые санкции США нацелены на основной источник доходов россии и предусматривает санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", более 180 судов и десятков нефтетрейдеров, поставщиков нефтесервисных услуг.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство финансов США.

Новое решение в энергетическом секторе нацелено на основной источник доходов России и предусматривает санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", более 180 судов и десятков нефтетрейдеров, поставщиков нефтесервисных услуг, страховых компаний и чиновников энергетического сектора

- говориться в сообщении.

Так, сегодняшние действия накладывают санкции на беспрецедентное количество танкеров, многие из которых являются частью "теневого флота", непрозрачных торговцев российской нефтью, поставщиков нефтесервисных услуг, базирующихся в россии, и российских чиновников в сфере энергетики.

Так, санкции США касаются десятка крупных российских нефтяных компаний, в частности:

⦁ "Газпромнефть-Московский нефтеперерабатывающий завод";

⦁ "Газпром нефть шельф";

⦁ "Газпромнефть-Аэро";

⦁ "Газпромнефть-Битумные материалы";

⦁ "Газпромнефть-Хантос";

⦁ "Газпромнефть-Смазочные материалы";

⦁ "Газпромнефть Восток";

⦁ "Газпромнефть Заполярье";

⦁ "Калининграднефтепродукт";

⦁ "Тверьнефтепродукт";

  Также в санкционном списке:

1. Вадим Воробьев — генеральный директор ОАО "Лукойл" (Лукойл), крупной российской нефтяной компании

2. Дмитрий Семенов — директор Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики Российской Федерации.

3. Эдуард Шереметцев — заместитель министра энергетики и руководитель направления цифровой трансформации Министерства энергетики Российской Федерации.

4. Артем Верхов — директор Департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики Российской Федерации

5. Александр Дюков — генеральный директор "Газпром нефти"

6. Роман Маршавин (Маршавин) — заместитель министра Министерства энергетики Российской Федерации.

На этой должности Маршавин координирует деятельность Министерства энергетики России по международному сотрудничеству.

Дополнение

Reuters сообщало, что Соединенные Штаты вводят самые жесткие санкции в отношении российской нефтяной промышленности, говорится в документе Министерства финансов США, распространенном среди трейдеров в Европе и Азии. На фоне сообщений о санкциях в пятницу мировые цены на нефть выросли на 3%. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаНовости Мира
ministerstvo-finansov-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство финансов Соединенных Штатов Америки
reutersReuters
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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