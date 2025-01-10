Введение санкции США против крупнейших нефтяных компаний рф: детали
Киев • УНН
США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, включая "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". В санкционный список также попали более 180 судов, десятки нефтетрейдеров и 6 высокопоставленных чиновников.
Новые санкции США нацелены на основной источник доходов россии и предусматривает санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", более 180 судов и десятков нефтетрейдеров, поставщиков нефтесервисных услуг.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство финансов США.
Новое решение в энергетическом секторе нацелено на основной источник доходов России и предусматривает санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", более 180 судов и десятков нефтетрейдеров, поставщиков нефтесервисных услуг, страховых компаний и чиновников энергетического сектора
Так, сегодняшние действия накладывают санкции на беспрецедентное количество танкеров, многие из которых являются частью "теневого флота", непрозрачных торговцев российской нефтью, поставщиков нефтесервисных услуг, базирующихся в россии, и российских чиновников в сфере энергетики.
Так, санкции США касаются десятка крупных российских нефтяных компаний, в частности:
⦁ "Газпромнефть-Московский нефтеперерабатывающий завод";
⦁ "Газпром нефть шельф";
⦁ "Газпромнефть-Аэро";
⦁ "Газпромнефть-Битумные материалы";
⦁ "Газпромнефть-Хантос";
⦁ "Газпромнефть-Смазочные материалы";
⦁ "Газпромнефть Восток";
⦁ "Газпромнефть Заполярье";
⦁ "Калининграднефтепродукт";
⦁ "Тверьнефтепродукт";
Также в санкционном списке:
1. Вадим Воробьев — генеральный директор ОАО "Лукойл" (Лукойл), крупной российской нефтяной компании
2. Дмитрий Семенов — директор Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики Российской Федерации.
3. Эдуард Шереметцев — заместитель министра энергетики и руководитель направления цифровой трансформации Министерства энергетики Российской Федерации.
4. Артем Верхов — директор Департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики Российской Федерации
5. Александр Дюков — генеральный директор "Газпром нефти"
6. Роман Маршавин (Маршавин) — заместитель министра Министерства энергетики Российской Федерации.
На этой должности Маршавин координирует деятельность Министерства энергетики России по международному сотрудничеству.
Дополнение
Reuters сообщало, что Соединенные Штаты вводят самые жесткие санкции в отношении российской нефтяной промышленности, говорится в документе Министерства финансов США, распространенном среди трейдеров в Европе и Азии. На фоне сообщений о санкциях в пятницу мировые цены на нефть выросли на 3%.