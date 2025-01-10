Преступники должны платить за свои преступления: Зеленский отреагировал на новый пакет санкций США против рф

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новый пакет санкций, которые США ввели против рф и подчеркнул, что "преступники должны платить за свои преступления", передает УНН.

"Благодарен Президенту США Байдену, его администрации и всему американскому народу за объявленный сегодня новый пакет санкций против более 400 субъектов, связанных с российским энергосектором. Двухпартийная поддержка Соединенных Штатов действительно очень важна, и мы это хорошо чувствуем", - отметил Зеленский.

Он отметил, что эти меры существенно подрывают финансовую основу российской военной машины, ведь нарушают цепочку поставок: ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера теневого флота, логистические объекты и компании третьих стран.

"Особенно стоит отметить давление на такие компании, как "Сургутнефтегаз" - ключевой финансовый кошелек для самого путина. Такие действия посылают четкий сигнал: преступники должны платить за свои преступления. Чем меньше доходов россия будет получать от нефти и других энергоресурсов, тем быстрее будет восстановлен мир", - добавил Президент.

По словам Зеленского, энергоресурсы не должны быть оружием, как это делает россия. Зато страны, которые уважают международное право, могут и должны обеспечить стабильное и надежное энергоснабжение для всего мира.

"Мы искренне благодарны за лидерство Америки в привлечении России к ответственности. Уверен, эти шаги значительно уменьшат нефтедолларовые доходы России, а вместе с ними и ее способность продолжать агрессию", - резюмировал Зеленский.

Введение санкции США против крупнейших нефтяных компаний рф: детали