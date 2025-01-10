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США вводять нові санкції проти російської нафтової промисловості: що зміниться на світовому ринку

США вводять нові санкції проти російської нафтової промисловості: що зміниться на світовому ринку

Київ • УНН

 • 33100 перегляди

США запроваджують масштабні санкції проти російської нафтової галузі, включаючи 180 суден та провідні компанії. На тлі цих обмежень світові ціни на нафту зросли до найвищого рівня з жовтня.

Сполучені Штати запроваджують найжорсткіші санкції щодо російської нафтової промисловості, йдеться у поширеному серед трейдерів Європи та Азії документі Казначейства США. На тлі повідомлень про санкції у п'ятницю світові ціни на нафту зросли на 3%. Про це пише Reuters, передає УНН

У санкційному списку фігурують близько 180 суден, десятки трейдерів, дві великі нафтові компанії та деякі високопоставлені керівники російської нафтової галузі.

Вашингтон вводить санкції проти двох найбільших нафтових компаній "Газпром нафта" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Інгосстрах" та "Альфастрахування", які страхують більшість суден, що постачають російську нафту до Індії, йдеться в документі.

Санкції, введені проти росії за війну в Україні, призведуть до серйозних перебоїв в експорті російської нафти основним покупцям - Індії та Китаю, заявили джерела в російській нафтовій торгівлі і в індійській нафтопереробці.

Зазначається, що на тлі повідомлення про запровадження санкцій ф'ючерси на нафту марки Brent зросли в Лондоні до 80,54 долара, що є найвищим показником із жовтня.

Доповнення

Нафтопереробні компанії Індії та Китаю стали найбільшими покупцями російської нафти після того, як США, Європейський союз та їхні союзники запровадили санкції проти російської енергетичної галузі після вторгнення оосії в Україну 2022 року. росія перекачує близько 10 % світового обсягу нафти.

російські компанії пристосувалися купувати власний флот танкерів і страхувати їх у росії, а не через західну систему страхування суден.

Досі сотні суден і багато російських нафтотрейдерів уникали найжорсткіших американських санкцій, оскільки адміністрація Байдена намагалася знайти баланс між необхідністю посилення заходів і ризиком зростання світових цін на нафту.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаПолітика
ministerstvo-finansiv-spoluchenykh-shtativ-amerykyМіністерство фінансів Сполучених Штатів Америки
indiiaІндія
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