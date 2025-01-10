США вводят новые санкции против российской нефтяной промышленности: что изменится на мировом рынке

Соединенные Штаты вводят самые жесткие санкции в отношении российской нефтяной промышленности, говорится в документе Министерства финансов США, распространенном среди трейдеров в Европе и Азии. На фоне сообщений о санкциях в пятницу мировые цены на нефть выросли на 3%. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

В санкционный список включены около 180 судов, десятки трейдеров, две крупные нефтяные компании и некоторые высокопоставленные руководители российской нефтяной отрасли.

Вашингтон вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также против страховщиков судов "Ингосстрах" и "Альфастрахование", которые страхуют большинство судов, поставляющих российскую нефть в Индию, говорится в документе.

Санкции, введенные против россии за войну в Украине, приведут к серьезным перебоям в экспорте российской нефти основным покупателям - Индии и Китаю, заявили источники в российской нефтяной торговле и в индийской нефтепереработке.

Отмечается, что на фоне сообщения о введении санкций фьючерсы на нефть марки Brent выросли в Лондоне до 80,54 доллара, что является самым высоким показателем с октября.

Дополнение

Нефтеперерабатывающие компании Индии и Китая стали крупнейшими покупателями российской нефти после того, как США, Европейский союз и их союзники ввели санкции против российской энергетической отрасли после вторжения России в Украину в 2022 году. Россия перекачивает около 10% мирового объема нефти.

Российские компании приспособились покупать собственный флот танкеров и страховать их в России, а не через западную систему страхования судов.

До сих пор сотни судов и многие российские нефтетрейдеры избегали самых жестких американских санкций, поскольку администрация Байдена пыталась найти баланс между необходимостью усиления мер и риском роста мировых цен на нефть.