Британія слідом за США оголосила про санкції проти російської нафтової промисловості
Київ • УНН
Велика Британія ввела санкції проти "Газпром нафти" та "Сургутнефтегазу", які заробляють 23 млрд доларів на рік. Санкції мають на меті обмежити доходи рф від продажу енергоносіїв.
Уряд Великої Британії запровадив прямі санкції проти двох російських нафтових гігантів "газпром нафти" та ПАТ "сургутнефтегаз", які заробляють близько 23 млрд доларів на рік. Про це йдеться в заяві британського уряду, передає УНН.
"Великобританія та США вперше запровадили прямі санкції проти "газпром нафти" та ПАТ "сургутнефтегаз", двох російських нафтових гігантів. Ці енергетичні компанії виробляють більше 1 млн барелів нафти на день між собою – на суму приблизно 23 млрд доларів на рік за поточними цінами, що перевищує ВВП Ямайки. Прибутки від цих двох компаній наповнюють казну путіна та сприяють війні", - йдеться в повідомленні.
В уряді зазначили, що доходи від нафти є життєво важливими для російської військової економіки, адже становлять приблизно чверть усього бюджету росії в 2023 році. В британському уряді очікують, що введення санкцій проти цих компаній значно обмежить здатність росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв.
"Доходи від нафти є джерелом життя путінської військової економіки. Ми не дозволимо прибуткам від нафти поставити під загрозу життя українців, а також не дозволимо Росії продовжувати наповнювати свою скарбницю, оскільки вона продовжує загрожувати нашій колективній безпеці. Боротьба з російськими нафтовими компаніями вичерпає військові кошти росії – і кожен рубль, який ми заберемо з рук путіна, допомагає врятувати українські життя", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.
Нагадаємо
Сполучені Штати запроваджують найжорсткіші санкції щодо російської нафтової промисловості, йдеться у поширеному серед трейдерів Європи та Азії документі Казначейства США. На тлі повідомлень про санкції у п'ятницю світові ціни на нафту зросли на 3%.
Нові санкції США націлені на основне джерело доходів росії і передбачають санкції проти "газпром нафти" і "сургутнефтегаза", понад 180 суден і десятків нафтотрейдерів, постачальників нафтосервісних послуг.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на новий пакет санкцій, які США запровадили проти рф і наголосив, що "злочинці мають платити за свої злочини".