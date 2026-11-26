Як не потрапити на гачок аферистів у Чорну п'ятницю - правоохоронці дали поради
Київ • УНН
Фейкові магазини, низькі ціни та фішингові посилання використовують для викрадення грошей і платіжних даних. МВС радить бути обережними.
Чорна п’ятниця — не лише сезон знижок, а й час підвищеної активності шахраїв. Під виглядом вигідних пропозицій вони можуть виманювати гроші та платіжні дані. У МВС розповіли, як у найгарячіший час дії акцій та розпродажів не стати жертвою шахраїв, передає УНН.
Фейкові сайти магазинів, підроблені оголошення, підозріло низькі ціни та фішингові посилання — лише частина схем, якими можуть скористатися зловмисники
Як не потрапити на гачок аферистів та захистити свої кошти під час онлайн-шопінгу, можна роздивитись на інфографіці
Страх втратити вигоду: чому “Чорна п’ятниця” змушує нас купувати навіть непотрібне26.11.26, 18:07 • 19789 переглядiв