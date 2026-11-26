Чорна п’ятниця — не лише сезон знижок, а й час підвищеної активності шахраїв. Під виглядом вигідних пропозицій вони можуть виманювати гроші та платіжні дані. У МВС розповіли, як у найгарячіший час дії акцій та розпродажів не стати жертвою шахраїв, передає УНН.

Фейкові сайти магазинів, підроблені оголошення, підозріло низькі ціни та фішингові посилання — лише частина схем, якими можуть скористатися зловмисники - повідомили правоохоронці.

Як не потрапити на гачок аферистів та захистити свої кошти під час онлайн-шопінгу, можна роздивитись на інфографіці

Страх втратити вигоду: чому “Чорна п’ятниця” змушує нас купувати навіть непотрібне