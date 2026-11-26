У Києві невідомі підкинули двох маленьких левенят до ветеринарної клініки. Малечу прихистив Центр порятунку диких тварин, передає УНН.

Левенята-підкидьки. Такого в історії нашого Центру ще не було! Ми вже звикли до того, що, приїжджаючи до клініки Інни Васильковської, дізнаємося про нових підопічних, про яких навіть не знали. Люди привозять хворих їжачків, білочок та інших диких тварин, залишаючи їх від імені нашого Центру. Але цього разу навіть нас вдалося шокувати! Нам телефонує Інна Васильковська й запитує: "Коли ви заберете своїх левенят? Їх уже можна забирати". Яких левенят?! Ми вперше чуємо, що в нас взагалі є якісь левенята! - розповіли у Центрі про незвичайний випадок.

Виявилося, що ще два дні тому до клініки привезли двох зовсім крихітних левенят. На вигляд їм лише кілька днів від народження. Малюки були в дуже поганому стані, мали сильний закреп. Чим і як їх годували раніше, хто саме привіз їх до клініки та за яких обставин, наразі невідомо.

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Ми ніколи не відмовилися б прийняти тварин, які потребують порятунку. Але погодьтеся, було б добре хоча б заздалегідь повідомляти нам про нових підопічних. Нам потрібно підготуватися до їхньої появи, розрахувати сили, можливості та ресурси. Особливо коли йдеться про таких крихітних малюків, які потребують практично цілодобового догляду. Але тепер уже не до несподіванок: левенята з нами! Ми привезли малечу до нашого Центру, і тепер вони перебувають під нашою опікою - повідомили волонтери.

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