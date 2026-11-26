Фото: Федерація баскетболу України

Чоловіча національна збірна України сьогодні, 26 листопада, проведе перший матч листопадового ігрового вікна другого етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу-2027. Команда Айнарса Багатскіса зіграє на виїзді проти збірної Португалії, передає УНН із посиланням на ФБУ.

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Матч відбудеться у Матозіньюші на майданчику Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos. Початок зустрічі — о 21:00 за київським часом.

Як відзначили у Федерації, Україна підходить до матчу в статусі одноосібного лідера групи I. Після двох стартових перемог на другому етапі кваліфікації над Грецією (82:76) та Чорногорією (98:89) команда Айнарса Багатскіса має шість перемог та дві поразки в загальному заліку. Португалія з чотирма перемогами та чотирма поразками посідає четверте місце.

Португальці вже встигли здивувати у другому етапі кваліфікації, обігравши на виїзді збірну Іспанії — 95:89. В іншому матчі серпневого вікна команда Мариу Гомеша поступилася Грузії — 90:98.

Напередодні матчу головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс наголосив на силі португальської команди та необхідності з повагою ставитися до суперника.

"Що б ми не говорили й не думали про Португалію — це вторинне. Вони обіграли Іспанію. Крапка. Якщо ти обіграв Іспанію, ти не можеш бути слабкою командою, не можеш бути м’якою командою — ти вмієш грати. У Європі на цьому рівні всі вміють грати. Якщо команда кваліфікується на чемпіонат Європи і добре там грає, ми маємо дуже її поважати. Хоча насамперед, повторю, ми маємо поважати себе. Це найважливіше", — сказав наставник українців.

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Своїми очікуваннями від поєдинку поділився і захисник збірної України Олександр Ковляр. Баскетболіст відзначив досвід португальців та очікує складного матчу на виїзді, але впевнений у можливостях української команди.

"Португалія — це добре зіграна команда, багато гравців із досвідом. До того ж ми граємо на виїзді, тому я очікую важкої гри. Але ми маємо все для того, щоб здобути перемогу", — зазначив Ковляр.

На матч проти Португалії тренерський штаб збірної України визначив заявку з 12 баскетболістів.

Захисники: Максим Шульга (Реал, Іспанія), Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна), Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія), Денис Лукашов (без клубу).

Форварди: Олександр Липовий (без клубу), Олександр Кобзистий (без клубу), Артем Ковальов (Орду, Азербайджан), В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща), Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія).

Центрові: Ростислав Новицький (Динамо, Румунія), Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія).

Поза заявкою на цей матч залишився Олексій Соловйов, який продовжить підготовку з командою до наступного поєдинку. Максим Шульга, який приєднався до збірної в Порту вдень напередодні матчу, увійшов до заявки.

Нагадаємо

У листопадовому вікні збірна України проведе два матчі. Після виїзної зустрічі з Португалією команда зіграє проти Чорногорії у номінально домашньому поєдинку в Ризі, який відбудеться 29 листопада на майданчику Xiaomi Arena.

За підсумками другого етапу кваліфікації до чемпіонату світу-2027 вийдуть три найкращі команди групи.