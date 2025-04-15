Міжнародний день презерватива та Міжнародний день любові до себе: що ще святкують 13 лютого

13 лютого відзначають одразу кілька міжнародних свят, серед яких День презерватива, День любові до себе та День шаурми. Кожне з них має свою унікальну історію та значення для суспільства.