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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25623 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154529 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138039 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133960 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134101 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196097 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77529 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164609 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116855 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Нападник збірної України Яремчук завоював “золото” чемпіонату Греції: чому це погано для українських клубів?

Роман Яремчук став чемпіоном Греції, але це позбавило Україну прямої путівки до Ліги чемпіонів 2025/2026. Вперше з 2008/09 жоден український клуб не зіграє в основній стадії.

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В Афінах стався вибух біля офісу залізничної компанії

В Афінах біля офісу Hellenic Train стався вибух. Невідомі на мотоциклі залишили рюкзак з вибухівкою. Поліція розслідує обставини інциденту, ніхто не постраждав.

Новини Світу • 12 квітня, 15:34 • 3554 перегляди

На утримання пам’ятників потрібні гроші: відвідування стародавніх місць Греції дорожчає до 30 євро

З квітня вхід до музеїв та археологічних пам’яток Греції подорожчає, квиток в Акрополь коштуватиме 30 євро. Безкоштовний вхід для громадян ЄС віком до 25 років залишається.

Новини Світу • 10 квітня, 12:06 • 6076 перегляди

Житло в ЄС стрімко дорожчає: ціни на купівлю зросли на 5%, оренда – на понад 3%

З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).

Новини Світу • 9 квітня, 08:13 • 10268 перегляди

Березень цього року став найтеплішим в Європі за всю історію спостережень - дослідження

За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.

Суспільство • 8 квітня, 09:22 • 9405 перегляди

3500 років по тому: завдяки цифровим технологіям науковці відтворили обличчя жінки часів Троянської війни 

Науковці відтворили обличчя жінки, яка жила в Мікенах 3500 років тому та, можливо, була пов'язана з Троянською війною. Її поховали зі зброєю, що свідчить про її важливість.

Новини Світу • 6 квітня, 08:19 • 206272 перегляди

Греція витратить мільярди євро на оборону впродовж 12 років: стали відомі суми

Уряд Греції планує витратити понад 20 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності країни до 2037 року. Ці інвестиції є відповіддю на російську агресію проти України.

Новини Світу • 2 квітня, 10:59 • 31926 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588037 перегляди

Греція назвала умови для відправки своїх миротворців в Україну: на що орієнтуються Афіни

Греція погодиться на участь у миротворчій місії в Україні лише за умови припинення вогню, відсутності розгортання на території рф та наявності чіткої стратегії виходу.

Політика • 27 березня, 12:17 • 22032 перегляди

ЄС має план для розв'язання газової суперечки Словаччини з Україною - Politico

Євросоюз розглядає можливість використання українських підземних газосховищ для вирішення суперечки між Україною та Словаччиною через втрату доходів від транзиту газу. Україна імпортуватиме газ з Греції та Туреччини.

Економіка • 21 березня, 07:55 • 20140 перегляди

Кірсті Ковентрі стала першою жінкою-президентом МОК

Кірсті Ковентрі із Зімбабве обрана 10-м президентом МОК, змінивши Томаса Баха. Вона стане першою жінкою на цій посаді, отримавши 49 голосів у першому турі.

Спорт • 20 березня, 18:23 • 22487 перегляди

На Миколаївщині під час будівництва фортифікацій виявили поховання VI-V століть до нашої ери

Військові 123 бригади ТрО на Миколаївщині виявили архаїчний могильник VI-V ст. до н.е. під час будівництва фортифікацій. Знайдено іонійську амфору, корінфську ойнохою та рештки кісток.

Суспільство • 16 березня, 12:15 • 27406 перегляди

Україна робить ставку на американський СПГ, оскільки потреби в імпорті газу зростають - ЗМІ

Україна може імпортувати до 4 млрд кубометрів газу з США через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі. Це зміцнить партнерство з Вашингтоном і стримає російські атаки.

Війна • 12 березня, 13:52 • 21223 перегляди

"Українська книжкова поличка" протягом лютого відкрилася у 6 країнах

У лютому 2025 року відкрито дев'ять українських книжкових поличок у шести країнах світу. Нові локації з'явились у Греції, Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко.

Суспільство • 7 березня, 12:31 • 37161 перегляди

Туреччина планує стіну на кордоні з Грецією для запобігання нелегальній міграції

У 2025 році Туреччина розпочне будівництво 8,5-кілометрової стіни на кордоні з Грецією для боротьби з нелегальною міграцією. Загальна довжина прикордонної стіни може сягнути 200 кілометрів.

Новини Світу • 5 березня, 17:07 • 19554 перегляди

Україна прагне конструктивної співпраці із США - Зеленський

Президент висловив жаль щодо зриву переговорів у Білому домі, але наголосив на важливості конструктивної співпраці. ЄС представив план ReArm Europe на €800 млрд для посилення оборони, що включає додаткову ППО для України.

Війна • 4 березня, 18:35 • 18293 перегляди

Греція зробила заяву після перепалки у Білому домі: підтримка США "необхідна"

Міністр закордонних справ Греції Герапетрітіс заявив про відданість Європи пошуку рішення для України. Він наголосив на необхідності підтримки США та модернізації європейської оборонної інфраструктури.

Війна • 1 березня, 12:32 • 119805 перегляди

У Греції на мирному мітингу сталися сутички з використанням "коктейлів Молотова"

В Афінах під час мирної акції до річниці залізничної катастрофи невідомі напали на поліцію з "коктейлями Молотова". Поліція застосувала сльозогінний газ, є постраждалі серед мітингувальників.

Новини Світу • 28 лютого, 13:53 • 20466 перегляди

Томас Бах подав у відставку з посади члена МОК

Президент МОК Томас Бах подав у відставку з посади члена організації, яка набуде чинності 23 червня 2025 року. Нового президента оберуть 20 березня в Греції серед семи кандидатів.

Спорт • 26 лютого, 22:35 • 30542 перегляди

Зеленський провів телефонні розмови з чотирма європейськими лідерами. В ОП повідомили деталі

Президент України обговорив військову підтримку та співпрацю з прем'єр-міністрами Нідерландів, Албанії, Британії та Греції. Серед ключових тем - постачання F-16, гарантії безпеки та спільні європейські ініціативи.

Політика • 22 лютого, 17:43 • 41588 перегляди

День Державного герба України, Всесвітній день китів і дельфінів: що ще відзначають 19 лютого

19 лютого відзначають День Державного герба України, Всесвітній день китів і дельфінів та Міжнародний день перетягування каната. Кожне свято має свою унікальну історію та значення.

Суспільство • 19 лютого, 04:10 • 201509 перегляди

Франція проведе другу зустріч щодо України: серед запрошених Канада

Франція організовує другу зустріч з питань України та європейської безпеки за участю нових країн. На зустріч запрошені Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

Політика • 18 лютого, 17:15 • 136972 перегляди

Статистика грошових переказів до Грузії: з рф скорочуються, з інших країн зростають

Обсяг грошових переказів до Грузії у січні 2025 року знизився на 8,5% через скорочення переказів з посії на 62%. Найбільші обсяги надходять з США та Італії, а частка ЄС становить 45,1%.

Новини Світу • 17 лютого, 17:54 • 31313 перегляди

Грецькі винищувачі в Україні: Le Monde пише про ймовірність поставок F-16 Block 30, військові джерела спростовують

Le Monde повідомляє про можливу передачу 32 винищувачів F-16 Block 30 з Греції в Україну, хоча грецькі джерела це заперечують. Паралельно у Британії триває прискорена підготовка українських пілотів для F-16.

Політика • 17 лютого, 15:14 • 106739 перегляди

На Полтавщині вдруге за місяць стався землетрус

У Полтавській області зафіксовано підземні поштовхи магнітудою 3,1 бала поблизу села Браїлки. Це вже другий випадок сейсмічної активності в регіоні протягом місяця.

Кримінал та НП • 16 лютого, 08:11 • 37917 перегляди

У неділю відбудеться екстрена зустріч міністрів закордонних справ ЄС - МЗС Греції

У неділю в Мюнхені відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ ЄС. Наступного дня Макрон скликає саміт у Парижі для обговорення заяв Трампа щодо нових мит.

Економіка • 15 лютого, 18:20 • 43071 перегляди

Міжнародний день презерватива та Міжнародний день любові до себе: що ще святкують 13 лютого

13 лютого відзначають одразу кілька міжнародних свят, серед яких День презерватива, День любові до себе та День шаурми. Кожне з них має свою унікальну історію та значення для суспільства.

Суспільство • 13 лютого, 04:53 • 34297 перегляди

У Греції обрали нового президента: що відомо

Константінос Тасулас, колишній спікер Палати представників, обраний новим президентом Греції. Він отримав 160 голосів у парламенті та вступить на посаду 13 березня.

Новини Світу • 12 лютого, 13:55 • 24344 перегляди

На Санторіні нові землетруси, які відчули майже по всій Греції

Біля островів Санторіні та Аморгос зафіксовано землетрус магнітудою 5,2, який відчули навіть в Афінах. За два тижні в регіоні сталося понад 12 800 поштовхів, що викликає занепокоєння сейсмологів.

Новини Світу • 11 лютого, 07:25 • 32612 перегляди

День боротьби з епілепсією та День домового: що святкує світ 10 лютого

10 лютого світ відзначає Міжнародний день боротьби з епілепсією, Всесвітній день зернобобових та слов'янське свято - День домовика. Кожне свято має свою унікальну історію та традиції святкування.

Суспільство • 10 лютого, 04:52 • 27860 перегляди