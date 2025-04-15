Роман Яремчук став чемпіоном Греції, але це позбавило Україну прямої путівки до Ліги чемпіонів 2025/2026. Вперше з 2008/09 жоден український клуб не зіграє в основній стадії.
В Афінах біля офісу Hellenic Train стався вибух. Невідомі на мотоциклі залишили рюкзак з вибухівкою. Поліція розслідує обставини інциденту, ніхто не постраждав.
З квітня вхід до музеїв та археологічних пам’яток Греції подорожчає, квиток в Акрополь коштуватиме 30 євро. Безкоштовний вхід для громадян ЄС віком до 25 років залишається.
З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).
За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.
Науковці відтворили обличчя жінки, яка жила в Мікенах 3500 років тому та, можливо, була пов'язана з Троянською війною. Її поховали зі зброєю, що свідчить про її важливість.
Уряд Греції планує витратити понад 20 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності країни до 2037 року. Ці інвестиції є відповіддю на російську агресію проти України.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Греція погодиться на участь у миротворчій місії в Україні лише за умови припинення вогню, відсутності розгортання на території рф та наявності чіткої стратегії виходу.
Євросоюз розглядає можливість використання українських підземних газосховищ для вирішення суперечки між Україною та Словаччиною через втрату доходів від транзиту газу. Україна імпортуватиме газ з Греції та Туреччини.
Кірсті Ковентрі із Зімбабве обрана 10-м президентом МОК, змінивши Томаса Баха. Вона стане першою жінкою на цій посаді, отримавши 49 голосів у першому турі.
Військові 123 бригади ТрО на Миколаївщині виявили архаїчний могильник VI-V ст. до н.е. під час будівництва фортифікацій. Знайдено іонійську амфору, корінфську ойнохою та рештки кісток.
Україна може імпортувати до 4 млрд кубометрів газу з США через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі. Це зміцнить партнерство з Вашингтоном і стримає російські атаки.
У лютому 2025 року відкрито дев'ять українських книжкових поличок у шести країнах світу. Нові локації з'явились у Греції, Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко.
У 2025 році Туреччина розпочне будівництво 8,5-кілометрової стіни на кордоні з Грецією для боротьби з нелегальною міграцією. Загальна довжина прикордонної стіни може сягнути 200 кілометрів.
Президент висловив жаль щодо зриву переговорів у Білому домі, але наголосив на важливості конструктивної співпраці. ЄС представив план ReArm Europe на €800 млрд для посилення оборони, що включає додаткову ППО для України.
Міністр закордонних справ Греції Герапетрітіс заявив про відданість Європи пошуку рішення для України. Він наголосив на необхідності підтримки США та модернізації європейської оборонної інфраструктури.
В Афінах під час мирної акції до річниці залізничної катастрофи невідомі напали на поліцію з "коктейлями Молотова". Поліція застосувала сльозогінний газ, є постраждалі серед мітингувальників.
Президент МОК Томас Бах подав у відставку з посади члена організації, яка набуде чинності 23 червня 2025 року. Нового президента оберуть 20 березня в Греції серед семи кандидатів.
Президент України обговорив військову підтримку та співпрацю з прем'єр-міністрами Нідерландів, Албанії, Британії та Греції. Серед ключових тем - постачання F-16, гарантії безпеки та спільні європейські ініціативи.
19 лютого відзначають День Державного герба України, Всесвітній день китів і дельфінів та Міжнародний день перетягування каната. Кожне свято має свою унікальну історію та значення.
Франція організовує другу зустріч з питань України та європейської безпеки за участю нових країн. На зустріч запрошені Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.
Обсяг грошових переказів до Грузії у січні 2025 року знизився на 8,5% через скорочення переказів з посії на 62%. Найбільші обсяги надходять з США та Італії, а частка ЄС становить 45,1%.
Le Monde повідомляє про можливу передачу 32 винищувачів F-16 Block 30 з Греції в Україну, хоча грецькі джерела це заперечують. Паралельно у Британії триває прискорена підготовка українських пілотів для F-16.
У Полтавській області зафіксовано підземні поштовхи магнітудою 3,1 бала поблизу села Браїлки. Це вже другий випадок сейсмічної активності в регіоні протягом місяця.
У неділю в Мюнхені відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ ЄС. Наступного дня Макрон скликає саміт у Парижі для обговорення заяв Трампа щодо нових мит.
13 лютого відзначають одразу кілька міжнародних свят, серед яких День презерватива, День любові до себе та День шаурми. Кожне з них має свою унікальну історію та значення для суспільства.
Константінос Тасулас, колишній спікер Палати представників, обраний новим президентом Греції. Він отримав 160 голосів у парламенті та вступить на посаду 13 березня.
Біля островів Санторіні та Аморгос зафіксовано землетрус магнітудою 5,2, який відчули навіть в Афінах. За два тижні в регіоні сталося понад 12 800 поштовхів, що викликає занепокоєння сейсмологів.
10 лютого світ відзначає Міжнародний день боротьби з епілепсією, Всесвітній день зернобобових та слов'янське свято - День домовика. Кожне свято має свою унікальну історію та традиції святкування.