Що святкують 14 листопада в Україні та світі

14 листопада у світі під егідою ООН та ЮНЕСКО відзначають Всесвітній день боротьби з діабетом та Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого апостола Филипа та святителя Григорія Паламу, а за старим стилем згадують святих безсрібників, пише УНН.

Всесвітній день боротьби з діабетом (World Diabetes Day)

Офіційна міжнародна дата ООН, започаткована у 1991 році Міжнародною діабетичною федерацією та Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а у 2006 році закріплена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Дата обрана на честь дня народження канадського фізіолога Фредеріка Бантінга, який разом із Чарльзом Бестом у 1922 році відкрив інсулін, врятувавши мільйони життів. Подія покликана привернути увагу до глобального зростання захворюваності на цукровий діабет, важливості ранньої діагностики, профілактики діабету 2-го типу та забезпечення рівного доступу пацієнтів до інсуліну й сучасних засобів самоконтролю.

Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей (International Day against Illicit Trafficking in Cultural Property)

Офіційна міжнародна дата, проголошена на 40-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 2019 році на честь річниці ухвалення Конвенції ЮНЕСКО року про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності. Подія наголошує на необхідності захисту археологічних пам'яток, музейних фондів і творів мистецтва від розграбування, контрабанди та нелегальної торгівлі, особливо в зонах збройних конфліктів і стихійних лих.

Міжнародний день логопеда (International Speech Therapist Day)

Всесвітнє професійне свято фахівців, які займаються виявленням, корекцією та профілактикою порушень усного й писемного мовлення у дітей та дорослих. Дата підкреслює важливість праці логопедів у формуванні комунікативних навичок, розвитку дикції, а також у реабілітації пацієнтів після інсультів, черепно-мозкових травм і хірургічних втручань.

День операційної медичної сестри (Operating Room Nurse Day)

Міжнародне професійне свято, започатковане у 2009 році за ініціативи Європейської асоціації операційних медичних сестер. Подія відзначає критично важливу роль медичних сестер і братів хірургічного профілю, які забезпечують стерильність операційного блоку, готують хірургічний інструментарій, асистують лікарям під час операцій та контролюють безпеку пацієнта на всіх етапах втручання.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого апостола Филипа — одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа, який проповідував Євангеліє у Галілеї, Греції, Сирії та Малій Азії, зцілював недужих і прийняв мученицьку смерть через розп'яття вниз головою у фригійському місті Ієраполі за часів імператора Доміціана. Також цього дня згадують святителя Григорія Паламу, архієпископа Фессалонікійського — видатного візантійського богослова, систематизатора вчення про ісихазм та нетварне Фаворське світло. У народній традиції цей день відомий як Пилипівка — початок передріздвяного посту.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святих безсрібників і чудотворців Косми і Даміана Асійських — рідних братів із Малої Азії, які опанували лікарське мистецтво, безкоштовно зцілювали людей і худобу молитвою та ліками, не беручи жодної плати за свою працю, за що й отримали найменування "безсрібників".