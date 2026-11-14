Что празднуют 14 ноября в Украине и мире

14 ноября в мире под эгидой ООН и ЮНЕСКО отмечают Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей. В церковном календаре по новому стилю чтят святого апостола Филиппа и святителя Григория Паламу, а по старому стилю вспоминают святых бессребреников, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day)

Официальная международная дата ООН, учреждённая в 1991 году Международной федерацией диабета и Всемирной организацией здравоохранения, а в 2006 году закреплённая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Дата выбрана в честь дня рождения канадского физиолога Фредерика Бантинга, который вместе с Чарльзом Бестом в 1922 году открыл инсулин, спасший миллионы жизней. Событие призвано привлечь внимание к глобальному росту заболеваемости сахарным диабетом, важности ранней диагностики, профилактики диабета 2-го типа и обеспечения равного доступа пациентов к инсулину и современным средствам самоконтроля.

Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей (International Day against Illicit Trafficking in Cultural Property)

Официальная международная дата, провозглашённая на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2019 году в честь годовщины принятия Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Событие подчёркивает необходимость защиты археологических памятников, музейных фондов и произведений искусства от разграбления, контрабанды и нелегальной торговли, особенно в зонах вооружённых конфликтов и стихийных бедствий.

Международный день логопеда (International Speech Therapist Day)

Всемирный профессиональный праздник специалистов, занимающихся выявлением, коррекцией и профилактикой нарушений устной и письменной речи у детей и взрослых. Дата подчёркивает важность труда логопедов в формировании коммуникативных навыков, развитии дикции, а также в реабилитации пациентов после инсультов, черепно-мозговых травм и хирургических вмешательств.

День операционной медицинской сестры (Operating Room Nurse Day)

Международный профессиональный праздник, учреждённый в 2009 году по инициативе Европейской ассоциации операционных медицинских сестёр. Событие отмечает критически важную роль медицинских сестёр и братьев хирургического профиля, которые обеспечивают стерильность операционного блока, подготавливают хирургический инструментарий, ассистируют врачам во время операций и контролируют безопасность пациента на всех этапах вмешательства.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого апостола Филиппа — одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа, который проповедовал Евангелие в Галилее, Греции, Сирии и Малой Азии, исцелял больных и принял мученическую смерть через распятие вниз головой во фригийском городе Иераполе во времена императора Домициана. Также в этот день вспоминают святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалоникийского — выдающегося византийского богослова, систематизатора учения об исихазме и нетварном Фаворском свете. В народной традиции этот день известен как Филипповка — начало предрождественского поста.

По старому календарю верующие чтят память святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских — родных братьев из Малой Азии, которые овладели врачебным искусством, бесплатно исцеляли людей и скот молитвой и лекарствами, не беря никакой платы за свой труд, за что и получили название "бессребреники".