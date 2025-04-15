Перші британські туристи, яким дозволили відвідати Північну Корею після 5-річної перерви, розповіли про свої враження

Група туристів з Британії та інших країн відвідала КНДР вперше після пандемії. Візитери розповіли про жорсткий контроль, обмеження пересування та спілкування з місцевими під час 4-денної поїздки.