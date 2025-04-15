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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 4006 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 3000 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 7100 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30297 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160948 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139198 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141970 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136340 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136092 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196729 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 4052 перегляди

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Військовослужбовці ЗСУ переходять на літню форму, коли температура досягає +15°C. У 2025 році на речове майно передбачено 23,6 млрд грн.

Суспільство • 14 квітня, 12:51 • 5800 перегляди

Ізраїль відкриває туристичні тури у Сирію

Ізраїль запустив тури по буферній зоні Голан, захопленій в Сирії після падіння Асада. Маршрут включає гору Гермон з видом на Дамаск та ферми Шебаа.

Новини Світу • 11 квітня, 09:03 • 5981 перегляди

За 2024 рік Україна витратила на лобістські послуги в США 62,5 тисячі доларів - Опендатабот

У 2024 році Україна витратила на лобіювання в США 62,5 тис. доларів, що вшестеро менше, ніж у 2023-му. Росія витрачає на лобіювання в США у 7,4 раза більше, ніж Україна.

Економіка • 9 квітня, 06:58 • 5482 перегляди

Німеччина призупинила прийом біженців за програмою переселення ООН

Німеччина тимчасово припинила прийом біженців за програмою ООН через переговори щодо нової коаліції. У 2024-2025 роках країна зобов'язалася прийняти 13 100 біженців.

Новини Світу • 8 квітня, 13:45 • 7146 перегляди

США скорочують допомогу 14 країнам: це може стати "смертним вироком"

Всесвітня продовольча програма ООН заявила про загрозу масової загибелі людей через скорочення гуманітарної допомоги США у 14 країнах. Скорочення можуть призвести до трагічних наслідків.

Економіка • 8 квітня, 09:37 • 9244 перегляди

Іранські ополченці в Іраку готові роззброїтися через загрозу з боку США - Reuters

Декілька підтримуваних Іраном ополченців в Іраку вперше готові роззброїтися, щоб уникнути ескалації конфлікту з адміністрацією Трампа. США погрожували авіаударами, якщо Ірак не розформує ці групи.

Політика • 7 квітня, 06:03 • 5723 перегляди

В МЗС України привітали Сирію з формуванням нового перехідного уряду

В МЗС України заявили, що формування перехідного уряду в Сирії є важливим етапом для створення демократичної країни. Також це сприятиме реформам, яких очікує сирійський народ.

Політика • 2 квітня, 17:20 • 23441 перегляди

У Сирії сформовано новий уряд після повалення режиму Асада

Президент аш-Шараа оголосив про уряд, який відновить держінститути на засадах прозорості. Глави МЗС та Міноборони перехідного уряду зберегли посади.

Політика • 30 березня, 00:17 • 16278 перегляди

156 бойових зіткнень за добу: ЗСУ стримують наступ ворога на кількох напрямках

Протягом доби 20 березня відбулося 156 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів на Покровському напрямку, де ворог здійснив 51 наступальну дію.

Війна • 20 березня, 21:41 • 15091 перегляди

Ердоган прагне зустрічі з Трампом у Білому домі наприкінці квітня - Bloomberg

Президент Туреччини працює над організацією зустрічі з Трампом у Вашингтоні для зміцнення стратегічного партнерства. Ердоган закликав скасувати санкції та відновити співпрацю щодо F-35 і F-16.

Новини Світу • 18 березня, 07:59 • 11440 перегляди

Трампу пропонують націлитися на 43 країни у новому списку заборони на поїздки, серед пропозицій рф та білорусь - NYT

Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.

Новини Світу • 15 березня, 07:37 • 22066 перегляди

В Іраку ліквідовано одного з найнебезпечніших терористів ІДІЛ: деталі спецоперації

В Іраку під час спецоперації ліквідовано Абдаллу Макі Мослеха аль-Ріфаї, відомого як "Абу Хадіджа". Він був одним з найнебезпечніших терористів та "заступником халіфа" ІДІЛ.

Новини Світу • 15 березня, 03:40 • 17671 перегляди

Ізраїль завдав удару по командному центру Ісламського джихаду в Дамаску

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по командному центру терористів у Дамаску. Також завдано удару по інфраструктурі Хезболли в Лівані, де вироблялася та зберігалася стратегічна зброя.

Війна • 14 березня, 00:09 • 29040 перегляди

Туреччина хоче тіснішої співпраці з ЄС в обмін на безпеку: це може включати участь у миротворчій місії в Україні - Bloomberg

Ердоган прагне тіснішої співпраці з ЄС в обороні та економіці в обмін на безпеку, що може включати участь турецьких військ у миротворчій місії в Україні. Анкара оцінює небойову місію.

Війна • 13 березня, 14:12 • 20982 перегляди

Україна відправила до Сирії ще 3,8 тис. тонн борошна

Україна передала Сирії додаткові 3850 тонн пшеничного борошна в рамках програми Президента Зеленського. Це забезпечить 60 000 сирійців на півроку.

Економіка • 13 березня, 09:12 • 13948 перегляди

Будь-яке намагання росії “петляти” буде чітким доказом для всіх, що саме вона не хоче миру - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що удари рф не припиняються, наголосивши на обстрілі цивільного судна в Одесі. Будь-які спроби росії уникнути миру стануть доказом небажання миру.

Війна • 12 березня, 19:22 • 15883 перегляди

Кіпер про удар по порту Одеси: рф застосувала касетну ракету

російські війська обстріляли порт Одеси, застосувавши касетну ракету, яка вибухає в повітрі. Внаслідок атаки загинули 4 моряки, пошкоджено судна, причали та склади.

Війна • 12 березня, 12:19 • 108939 перегляди

Удар рф по порту Одеси: загинули 4 моряки-іноземці, пошкоджено судна, причали та склади для зерна

Внаслідок російської атаки на порт в Одесі загинули четверо громадян Сирії, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено цивільне судно під прапором Барбадосу, причали та склади із зерном.

Війна • 12 березня, 06:49 • 26172 перегляди

Тимчасовий президент Сирії обіцяє розслідувати насильство в Латакії та покарати винних

У Латакії загинуло понад 745 осіб внаслідок зіткнень між силами безпеки та прихильниками Асада. Тимчасовий президент Аш-Шараа створив суддівський комітет для розслідування насильства та покарання винних.

Війна • 10 березня, 10:17 • 20753 перегляди

У Сирії понад 340 алавітів вбиті силами безпеки: що відомо

Сили безпеки та їхні прихильники вбили понад 340 осіб з алавітської меншини в прибережному регіоні Сирії. Нова ісламістська влада проводить придушення заколоту прихильників колишнього президента Башара Асада.

Новини Світу • 8 березня, 13:38 • 21191 перегляди

Криваві сутички біля російської бази в Сирії: десятки загинули у Латакії

У сирійській провінції Латакія спалахнули бої між силами безпеки та прихильниками Асада біля бази "Хмеймім". Внаслідок зіткнень загинуло 48 осіб, включаючи 16 силовиків, 28 бойовиків та 4 мирних жителів.

Новини Світу • 7 березня, 00:39 • 110169 перегляди

Перші британські туристи, яким дозволили відвідати Північну Корею після 5-річної перерви, розповіли про свої враження

Група туристів з Британії та інших країн відвідала КНДР вперше після пандемії. Візитери розповіли про жорсткий контроль, обмеження пересування та спілкування з місцевими під час 4-денної поїздки.

Новини Світу • 1 березня, 13:18 • 52888 перегляди

Ізраїль лобіює перед США зберегти російські бази в Сирії - Reuters

Ізраїль намагається переконати США підтримати слабку та децентралізовану Сирію, включаючи збереження російських військових баз. Мета - протистояти зростаючому впливу Туреччини, яка підтримує нових ісламістських правителів Сирії.

Новини Світу • 1 березня, 11:57 • 32704 перегляди

Армія Ізраїлю завдала ударів по військових об'єктах на півдні Сирії

ЦАХАЛ атакував військові об'єкти та склади зброї на півдні Сирії, включаючи командні центри. Міністр оборони Ізраїлю попередив, що не допустить перетворення півдня Сирії на південь Лівану.

Новини Світу • 26 лютого, 00:02 • 26687 перегляди

лавров їде в Тегеран на переговори: у фокусі торгівля, енергетика та безпека

Глава МЗС рф лавров 25 лютого відвідає Тегеран на запрошення іранського колеги Аракчі. Сторони обговорять торгівлю, енергетику та міжнародні питання після підписання нового стратегічного договору.

Новини Світу • 25 лютого, 08:11 • 26246 перегляди

ЄС призупиняє транспортні та енергетичні санкції проти Сирії

Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про призупинення санкцій проти Сирії у банківському, енергетичному та транспортному секторах. П'ять сирійських організацій вилучено зі списку заморожених активів.

Новини Світу • 24 лютого, 11:37 • 21529 перегляди

лавров їде до Туреччини обговорювати "мирне врегулювання" війни в Україні

Глава мзс рф лавров відвідає Туреччину для переговорів щодо війни в Україні з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Також обговорюватимуть ситуацію в секторі Газа та Сирії.

Новини Світу • 23 лютого, 11:26 • 19998 перегляди

Як гарантувати, що рф не зможе нести загибель іншим народам? Зеленський зробив заяву

Президент України наголосив на важливості спільного розуміння гарантій безпеки між партнерами. Зеленський підкреслив необхідність конкретних дій та рішень для запобігання російській агресії у світі.

Війна • 22 лютого, 19:15 • 48329 перегляди

Обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки: Зеленський поспілкувався з прем’єром Словенії

Президент України провів переговори з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом щодо двосторонніх відносин та оборонної допомоги. Обговорили також продовольчу ініціативу для Сирії та гарантії безпеки.

Політика • 21 лютого, 18:53 • 24052 перегляди

Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах Хезболли на кордоні двох країн

ВПС Ізраїлю атакували об'єкти Хезболли на лівансько-сирійському кордоні, які використовувались для контрабанди зброї. ЦАХАЛ заявив про продовження операцій проти терористичної організації.

Новини Світу • 20 лютого, 22:51 • 23350 перегляди