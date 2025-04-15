Військовослужбовці ЗСУ переходять на літню форму, коли температура досягає +15°C. У 2025 році на речове майно передбачено 23,6 млрд грн.
Ізраїль запустив тури по буферній зоні Голан, захопленій в Сирії після падіння Асада. Маршрут включає гору Гермон з видом на Дамаск та ферми Шебаа.
У 2024 році Україна витратила на лобіювання в США 62,5 тис. доларів, що вшестеро менше, ніж у 2023-му. Росія витрачає на лобіювання в США у 7,4 раза більше, ніж Україна.
Німеччина тимчасово припинила прийом біженців за програмою ООН через переговори щодо нової коаліції. У 2024-2025 роках країна зобов'язалася прийняти 13 100 біженців.
Всесвітня продовольча програма ООН заявила про загрозу масової загибелі людей через скорочення гуманітарної допомоги США у 14 країнах. Скорочення можуть призвести до трагічних наслідків.
Декілька підтримуваних Іраном ополченців в Іраку вперше готові роззброїтися, щоб уникнути ескалації конфлікту з адміністрацією Трампа. США погрожували авіаударами, якщо Ірак не розформує ці групи.
В МЗС України заявили, що формування перехідного уряду в Сирії є важливим етапом для створення демократичної країни. Також це сприятиме реформам, яких очікує сирійський народ.
Президент аш-Шараа оголосив про уряд, який відновить держінститути на засадах прозорості. Глави МЗС та Міноборони перехідного уряду зберегли посади.
Протягом доби 20 березня відбулося 156 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів на Покровському напрямку, де ворог здійснив 51 наступальну дію.
Президент Туреччини працює над організацією зустрічі з Трампом у Вашингтоні для зміцнення стратегічного партнерства. Ердоган закликав скасувати санкції та відновити співпрацю щодо F-35 і F-16.
Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.
В Іраку під час спецоперації ліквідовано Абдаллу Макі Мослеха аль-Ріфаї, відомого як "Абу Хадіджа". Він був одним з найнебезпечніших терористів та "заступником халіфа" ІДІЛ.
Армія оборони Ізраїлю завдала удару по командному центру терористів у Дамаску. Також завдано удару по інфраструктурі Хезболли в Лівані, де вироблялася та зберігалася стратегічна зброя.
Ердоган прагне тіснішої співпраці з ЄС в обороні та економіці в обмін на безпеку, що може включати участь турецьких військ у миротворчій місії в Україні. Анкара оцінює небойову місію.
Україна передала Сирії додаткові 3850 тонн пшеничного борошна в рамках програми Президента Зеленського. Це забезпечить 60 000 сирійців на півроку.
Володимир Зеленський заявив, що удари рф не припиняються, наголосивши на обстрілі цивільного судна в Одесі. Будь-які спроби росії уникнути миру стануть доказом небажання миру.
російські війська обстріляли порт Одеси, застосувавши касетну ракету, яка вибухає в повітрі. Внаслідок атаки загинули 4 моряки, пошкоджено судна, причали та склади.
Внаслідок російської атаки на порт в Одесі загинули четверо громадян Сирії, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено цивільне судно під прапором Барбадосу, причали та склади із зерном.
У Латакії загинуло понад 745 осіб внаслідок зіткнень між силами безпеки та прихильниками Асада. Тимчасовий президент Аш-Шараа створив суддівський комітет для розслідування насильства та покарання винних.
Сили безпеки та їхні прихильники вбили понад 340 осіб з алавітської меншини в прибережному регіоні Сирії. Нова ісламістська влада проводить придушення заколоту прихильників колишнього президента Башара Асада.
У сирійській провінції Латакія спалахнули бої між силами безпеки та прихильниками Асада біля бази "Хмеймім". Внаслідок зіткнень загинуло 48 осіб, включаючи 16 силовиків, 28 бойовиків та 4 мирних жителів.
Група туристів з Британії та інших країн відвідала КНДР вперше після пандемії. Візитери розповіли про жорсткий контроль, обмеження пересування та спілкування з місцевими під час 4-денної поїздки.
Ізраїль намагається переконати США підтримати слабку та децентралізовану Сирію, включаючи збереження російських військових баз. Мета - протистояти зростаючому впливу Туреччини, яка підтримує нових ісламістських правителів Сирії.
ЦАХАЛ атакував військові об'єкти та склади зброї на півдні Сирії, включаючи командні центри. Міністр оборони Ізраїлю попередив, що не допустить перетворення півдня Сирії на південь Лівану.
Глава МЗС рф лавров 25 лютого відвідає Тегеран на запрошення іранського колеги Аракчі. Сторони обговорять торгівлю, енергетику та міжнародні питання після підписання нового стратегічного договору.
Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про призупинення санкцій проти Сирії у банківському, енергетичному та транспортному секторах. П'ять сирійських організацій вилучено зі списку заморожених активів.
Глава мзс рф лавров відвідає Туреччину для переговорів щодо війни в Україні з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Також обговорюватимуть ситуацію в секторі Газа та Сирії.
Президент України наголосив на важливості спільного розуміння гарантій безпеки між партнерами. Зеленський підкреслив необхідність конкретних дій та рішень для запобігання російській агресії у світі.
Президент України провів переговори з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом щодо двосторонніх відносин та оборонної допомоги. Обговорили також продовольчу ініціативу для Сирії та гарантії безпеки.
ВПС Ізраїлю атакували об'єкти Хезболли на лівансько-сирійському кордоні, які використовувались для контрабанди зброї. ЦАХАЛ заявив про продовження операцій проти терористичної організації.