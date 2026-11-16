Що святкують 16 листопада в Україні та світі

16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку, а у світі під егідою ООН та міжнародних організацій проходять Міжнародний день толерантності, Всесвітній день рукоділля та Міжнародний день боротьби з анорексією. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого апостола і євангеліста Матвія, а за старим стилем згадують святих мучеників Акепсима єпископа, Йосифа пресвітера та Аїфала диякона, пише УНН.

День працівників радіо, телебачення та зв'язку України

Офіційне професійне свято, встановлене Указом Президента України від 11 листопада 1994 року на підтримку ініціативи працівників телерадіоорганізацій та галузі зв'язку. Дата обрана на згадку про 16 листопада 1924 року, коли в Харкові вийшла в ефір перша в Україні радіопередача. Свято об'єднує журналістів, телеведучих, звукорежисерів, операторів, інженерів, техніків поштового й електрозв'язку, які забезпечують оперативне інформування суспільства, інформаційну безпеку держави та безперебійну комунікацію громадян.

Міжнародний день толерантності (International Day for Tolerance)

Офіційна міжнародна дата ООН, проголошена Генеральною Асамблеєю у 1996 році після ухвалення державами-членами ЮНЕСКО "Декларації принципів толерантності" 16 листопада 1995 року. Подія покликана сприяти взаємоповазі, діалогу та розумінню між різними культурами, релігіями й народами, протидіючи ксенофобії, дискримінації, стереотипам та будь-яким проявам нетерпимості в суспільстві.

Всесвітній день рукоділля (World Handicrafts Day)

Глобальна мистецька дата, започаткована у 1964 році за ініціативи Фонду ЮНЕСКО та Всесвітньої ради ремесел для збереження і популяризації традиційних народних ремесел. Подія присвячена підтримці майстрів вишивки, ткацтва, гончарства, різьблення по дереву, в'язання та бісероплетіння, підкреслюючи роль декоративно-ужиткового мистецтва у збереженні культурної спадщини народів світу.

Міжнародний день боротьби з анорексією та День без дієт (International Day Against Anorexia / No Diet Day)

Глобальна дата, ініційована фахівцями у сфері психічного здоров'я та дієтології. Подія привертає увагу до серйозної небезпеки розладів харчової поведінки, критичного впливу нав'язаних медіастандартів зовнішності, важливості своєчасної психологічної допомоги та формування здорового ставлення до власного тіла.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Матвія — одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа та автора першого канонічного Євангелія Нового Завіту. До покликання Христом він був митарем у Капернаумі, але залишив свою посаду, пішов за Спасителем, а після Вознесіння проповідував Євангеліє в Юдеї, Сирії, Персії та Ефіопії, де прийняв мученицьку смерть на вогнищі близько 60 року.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Акепсима єпископа, Йосифа пресвітера та Аїфала диякона — перських священнослужителів, які за часів жорстоких гонінь царя Сапора II відмовилися зректися християнської віри та поклонитися сонцю і вогню, витримавши трирічне ув'язнення й тяжкі катування перед стратою.