Что празднуют 16 ноября в Украине и мире

$45.3850.34
ukenru
05:59 • 3812 просмотра
Ночь взрывов и пожаров в россии и на оккупированных территориях — какие регионы атакованы и что оказалось под ударом
05:34 • 8238 просмотра
Китай официально подтвердил встречу Трампа, Путина и Си 19 ноября — стало известно, что обсудят лидеры
04:16 • 15644 просмотра
Фон дер Ляйен объяснила, как именно и в каком формате Европа присоединится к переговорам Украины и России
03:38 • 17137 просмотра
В России мужчину приговорили к 14 годам колонии за фотографии могил военнослужащих — Кремль скрывает потери в войне
02:56 • 14655 просмотра
Россия впервые показала наземный запуск ракеты "Бандероль" — эксперты объяснили новую угрозу для Украины
02:17 • 14154 просмотра
Келлог предложил возможный сценарий прекращения огня в Украине вдоль нынешней линии фронта
01:17 • 18334 просмотра
В России и на ВОТ раздаются взрывы: автомобильное движение в сторону Москвы приостановлено
16 ноября, 00:16 • 13959 просмотра
В Варшаве расследуют осквернение памятников с надписями «Слава УПА» — Украина подозревает российскую провокацию
15 ноября, 23:16 • 13924 просмотра
В сети показали спутниковые снимки последствий атаки на российский порт Усть-ЛугаVideo
15 ноября, 22:37 • 13530 просмотра
Стало известно, почему НАТО отменило саммит в Албании в 2027 году
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+1°
4.6м/с
83%
758мм
Популярные новости
Байден назвал Зеленского капризным, упрямым и неблагодарным в своих мемуарах, упомянул и путина15 ноября, 21:44 • 14739 просмотра
Майкл Джей Фокс впервые за долгое время появился на публике с женой и тремя дочерьмиPhoto15 ноября, 22:05 • 11665 просмотра
Кейт Миддлтон объявила тему ежегодного рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве15 ноября, 23:05 • 10326 просмотра
Леонардо Ди Каприо отпраздновал 52-летие с Аль Пачино, Джеффом Безосом и другими звёздами ГолливудаPhoto16 ноября, 00:06 • 10756 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо вместе появились на благотворительном вечере в Голливуде01:06 • 7702 просмотра
публикации
Как защитить жилище от негативной энергии: народные приметы, обереги и древние способы очищения дома15 ноября, 15:00 • 44866 просмотра
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации15 ноября, 08:06 • 60750 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14 ноября, 14:59 • 79028 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 67538 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 78828 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Марк Карни
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
Вспышка Эболы в Конго почти вышла из-под контроля — более 5500 погибших за 6 месяцев05:52 • 856 просмотра
В Испании нашли древние гробницы с золотом, серебром и африканской слоновой костью05:05 • 1946 просмотра
Звёзды могут исчезнуть с ночного неба из-за космических дата-центров — учёные предупредили об угрозе04:05 • 3326 просмотра
Джонни Депп вернулся на вершину кинопроката впервые за 8 лет — новый фильм уже собрал $42 млн03:05 • 4168 просмотра
Фил Коллинз расплакался во время церемонии в Голливуде — дочь поддержала легендарного музыканта02:05 • 4654 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фокс Ньюс
Золото
Старлинк

Что празднуют 16 ноября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1614 просмотра

16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. В мире вспоминают о толерантности, рукоделии и борьбе с анорексией.

Что празднуют 16 ноября в Украине и мире

16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи, а в мире под эгидой ООН и международных организаций проходят Международный день толерантности, Всемирный день рукоделия и Международный день борьбы с анорексией. В церковном календаре по новому стилю чтят святого апостола и евангелиста Матфея, а по старому стилю вспоминают святых мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, пишет УНН.

День работников радио, телевидения и связи Украины

 Официальный профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины  от 11 ноября 1994 года в поддержку инициативы работников телерадиоорганизаций и отрасли связи. Дата выбрана в память о 16 ноября 1924 года, когда в Харькове вышла в эфир первая в Украине радиопередача. Праздник объединяет журналистов, телеведущих, звукорежиссеров, операторов, инженеров, техников почтовой и электросвязи, которые обеспечивают оперативное информирование общества, информационную безопасность государства и бесперебойную коммуникацию граждан.

Международный день толерантности (International Day for Tolerance)

Официальная международная дата ООН, провозглашенная Генеральной Ассамблеей в 1996 году после принятия государствами-членами ЮНЕСКО «Декларации принципов толерантности» 16 ноября 1995 года. Событие призвано способствовать взаимоуважению, диалогу и пониманию между различными культурами, религиями и народами, противодействуя ксенофобии, дискриминации, стереотипам и любым проявлениям нетерпимости в обществе.

Всемирный день рукоделия (World Handicrafts Day)

Глобальная художественная дата, учрежденная в 1964 году по инициативе Фонда ЮНЕСКО и Всемирного совета ремесел для сохранения и популяризации традиционных народных ремесел. Событие посвящено поддержке мастеров вышивки, ткачества, гончарного дела, резьбы по дереву, вязания и бисероплетения, подчеркивая роль декоративно-прикладного искусства в сохранении культурного наследия народов мира.

Международный день борьбы с анорексией и  День без диет (International Day Against Anorexia / No Diet Day)

Глобальная дата, инициированная специалистами в сфере психического здоровья и диетологии. Событие привлекает внимание к серьезной опасности расстройств пищевого поведения, критическому влиянию навязанных медиастандартов внешности, важности своевременной психологической помощи и формирования здорового отношения к собственному телу.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого апостола и евангелиста Матфея — одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа и автора первого канонического Евангелия Нового Завета. До призвания Христом он был мытарем в Капернауме, но оставил свою должность, последовал за Спасителем, а после Вознесения проповедовал Евангелие в Иудее, Сирии, Персии и Эфиопии, где принял мученическую смерть на костре около 60 года.

По старому календарю верующие чтят память святых мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона  — персидских священнослужителей, которые во времена жестоких гонений царя Сапора II отказались отречься от христианской веры и поклониться солнцу и огню, выдержав трехлетнее заключение и тяжелые пытки перед казнью.

Александра Месенко

ОбществоКультураНовости Мира
ЮНЕСКО
Организация Объединенных Наций
Сирия
Эфиопия
Украина
Иран
Харьков