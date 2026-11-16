Что празднуют 16 ноября в Украине и мире

16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи, а в мире под эгидой ООН и международных организаций проходят Международный день толерантности, Всемирный день рукоделия и Международный день борьбы с анорексией. В церковном календаре по новому стилю чтят святого апостола и евангелиста Матфея, а по старому стилю вспоминают святых мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, пишет УНН.

День работников радио, телевидения и связи Украины

Официальный профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины от 11 ноября 1994 года в поддержку инициативы работников телерадиоорганизаций и отрасли связи. Дата выбрана в память о 16 ноября 1924 года, когда в Харькове вышла в эфир первая в Украине радиопередача. Праздник объединяет журналистов, телеведущих, звукорежиссеров, операторов, инженеров, техников почтовой и электросвязи, которые обеспечивают оперативное информирование общества, информационную безопасность государства и бесперебойную коммуникацию граждан.

Международный день толерантности (International Day for Tolerance)

Официальная международная дата ООН, провозглашенная Генеральной Ассамблеей в 1996 году после принятия государствами-членами ЮНЕСКО «Декларации принципов толерантности» 16 ноября 1995 года. Событие призвано способствовать взаимоуважению, диалогу и пониманию между различными культурами, религиями и народами, противодействуя ксенофобии, дискриминации, стереотипам и любым проявлениям нетерпимости в обществе.

Всемирный день рукоделия (World Handicrafts Day)

Глобальная художественная дата, учрежденная в 1964 году по инициативе Фонда ЮНЕСКО и Всемирного совета ремесел для сохранения и популяризации традиционных народных ремесел. Событие посвящено поддержке мастеров вышивки, ткачества, гончарного дела, резьбы по дереву, вязания и бисероплетения, подчеркивая роль декоративно-прикладного искусства в сохранении культурного наследия народов мира.

Международный день борьбы с анорексией и День без диет (International Day Against Anorexia / No Diet Day)

Глобальная дата, инициированная специалистами в сфере психического здоровья и диетологии. Событие привлекает внимание к серьезной опасности расстройств пищевого поведения, критическому влиянию навязанных медиастандартов внешности, важности своевременной психологической помощи и формирования здорового отношения к собственному телу.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого апостола и евангелиста Матфея — одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа и автора первого канонического Евангелия Нового Завета. До призвания Христом он был мытарем в Капернауме, но оставил свою должность, последовал за Спасителем, а после Вознесения проповедовал Евангелие в Иудее, Сирии, Персии и Эфиопии, где принял мученическую смерть на костре около 60 года.

По старому календарю верующие чтят память святых мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона — персидских священнослужителей, которые во времена жестоких гонений царя Сапора II отказались отречься от христианской веры и поклониться солнцу и огню, выдержав трехлетнее заключение и тяжелые пытки перед казнью.