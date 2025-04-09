В Пхеньяне провели первый со времен пандемии международный марафон. Участие приняли бегуны из разных стран, а победу одержал спортсмен из Северной Кореи.
Цены на кофе арабика выросли на 70% за год, что привело к дефициту на полках магазинов. Трейдеры и обжарщики сокращают закупки, ожидая падения цен на 30% к концу года.
Федеральный судья обязал администрацию Трампа выплатить долги партнерам USAID до 10 марта. Сумма задолженности перед некоммерческими организациями оценивается в 2 миллиарда долларов.
Администрация Трампа останавливает финансирование 5800 проектов USAID, включая программы вакцинации и лечения. Прекращение поддержки коснется миллионов людей в развивающихся странах и грозит ростом смертности.
Министр экономики Саудовской Аравии сообщил, что страна все еще оценивает возможность присоединения к БРИКС. В отличие от других приглашенных стран, которые уже согласились на вступление, королевство продолжает анализировать различные аспекты членства.
Правительство Бразилии объявило об официальном присоединении Индонезии к БРИКС в качестве полноправного члена. Решение было принято на основе консенсуса после президентских выборов в Индонезии.
В регионе Сидама грузовик с пассажирами упал в реку, в результате чего погиб 71 человек. Среди погибших - 68 мужчин и 3 женщины, еще пятеро находятся в критическом состоянии.
Американские военные совершили авиаудар на юге Сомали, уничтожив двух боевиков «Аль-Шабааб», связанного с «Аль-Каидой», включая старшего командира. Атака произошла в 10 км от города Куино Барроу.
МИД Украины выразил решительный протест из-за визита делегации Панафриканского парламента на оккупированную территорию Донецкой области. Делегация из 12 африканских стран приняла участие в российской пропагандистской акции.
Ученые обнаружили, что эфиопские волки регулярно питаются нектаром местных цветов. Во время питания их морды покрываются пыльцой, что позволяет им выполнять роль опылителей растений.
С начала 2024 года 63 польских военных пострадали от агрессивных действий нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Зафиксировано почти 28 тысяч попыток нелегального пересечения границы, что больше чем за весь 2023 год.
Сирия подала заявку на вступление в БРИКС, сообщил посол страны в россии. Ранее заявки на вступление подали Турция и Азербайджан, а в 2024 году к организации присоединились ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.
За год работы украинского морского коридора экспортировано 70 млн тонн грузов на 2500 судах. Зеленский подчеркнул важность этого для стран Азии, Африки, Европы и Америки, а также для гуманитарной инициативы «Зерно из Украины».
С начала полномасштабного вторжения рф в Украине произошло более 150 инцидентов, повлиявших на гуманитарную помощь. Несмотря на это, Украина продолжает помогать другим странам, отправляя продовольствие.
Google объявил о крупнейшем расширении своего переводчика, добавив 110 новых языков, включая крымскотатарский, афарский, кантонский, мансийский, нко, панджаби (шахмухи), тамазит (амазиг) и ток писин, причем около четверти из них происходят из Африки.
Семьи жертв двух авиакатастроф Boeing 737 Max требуют от компании штрафа в размере 24,8 миллиарда долларов за "крупнейшее корпоративное преступление в истории США".
Малайзия готовится присоединиться к БРИКС, группе развивающихся стран, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим.
Украина впервые отправляет 2453,26 тонны подсолнечного масла в качестве гуманитарной помощи в африканские страны и Палестину в рамках инициативы "Grain from Ukrain".
Украина продолжает поддерживать суданский народ зерновыми поставками в рамках инициативы "Зерно из Украины".
Должность Чрезвычайного и Полномочного Посла остается вакантной в 30 украинских посольствах в разных странах, в частности, в Великобритании, беларуси, Гане и других, сообщает департамент управления персоналом Министерства иностранных дел.
Дроны атаковали территорию предприятия, расположенного в городе Елабуга в Татарстане. На атакованном предприятии происходило производство дронов.
ВМС Турции возьмут на себя ответственность за защиту территориальных вод Сомали в течение следующих 10 лет согласно новому соглашению об оборонном и экономическом сотрудничестве между Турцией и Сомали.
Первое в этом году судно в рамках инициативы Grain From Ukraine с 25 000 тоннами украинской пшеницы для Нигерии вышло украинским черноморским коридором в качестве гуманитарной помощи.
Турецкий производитель беспилотников Baykar объявил, что строит новый завод под Киевом, на котором будут работать 500 человек для производства своих моделей TB2 и TB3.
Южная Африка подтвердила, что Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты присоединятся к БРИКС, тогда как Аргентина отклонила приглашение.
В 2023 году Украина заняла 104 место из 180 стран в мировом индексе восприятия коррупции, улучшив свою позицию на 3 пункта и получив 36 баллов из 100 возможных. За последние 10 лет после Революции Достоинства Украина добавила 11 баллов, что является наибольшим приростом среди нынешних стран-кандидатов на вступление в ЕС.
Россия считает, что растущие связи с Китаем и развивающимися странами позволяют ей бросить вызов финансовой системе, в которой доминируют США, и Западу. Российские документы свидетельствуют о планах подорвать доллар и создать новый финансовый порядок, в котором не будут доминировать США.