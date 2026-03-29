В ОАЭ заявили о 16 перехваченных иранских ракетах и 42 дронах
Киев • УНН
В результате иранской атаки погибли 11 человек и 178 получили ранения. Силы обороны ОАЭ успешно уничтожили 58 воздушных целей в течение одних суток.
Противовоздушная оборона Объединенных Арабских Эмиратов в воскресенье перехватила 58 воздушных средств поражения, запущенных из Ирана. Об этом сообщает Министерство обороны ОАЭ в соцсети X, пишет УНН.
29 марта 2026 года воздушная оборона ОАЭ перехватила 16 баллистических ракет и 42 беспилотных летательных аппарата, запущенных из Ирана
Там рассказали, что "с начала открытых иранских атак" ПВО ОАЭ перехватила в общей сложности 414 баллистических, 15 крылатых ракет и 1 914 беспилотников.
Отмечается, что в результате атак погибли двое военнослужащих при исполнении служебных обязанностей, а также марокканский гражданский специалист, работавший по контракту с Вооруженными силами. Кроме того, погибли еще 8 человек. Это граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины и Индии.
Всего ранены 178 человек, у них травмы от легких до тяжелых. Среди пострадавших есть граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции и Туниса.
Министерство обороны заявило, что "полностью готово к противодействию любым угрозам и решительно отреагирует на любые действия, направленные на подрыв безопасности страны, обеспечивая защиту ее суверенитета, стабильности и национальных интересов".
