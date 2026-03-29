В ОАЕ заявили про 16 перехоплених іранських ракет та 42 дрони

Протиповітряна оборона Об’єднаних Арабських Еміратів в неділю перехопила 58 повітряних засобів ураження, запущених з Ірану. Про це повідомляє Міністерство оборони ОАЕ у соцмережі X, пише УНН.

29 березня 2026 року повітряна оборона ОАЕ перехопила 16 балістичних ракет та 42 безпілотні літальні апарати, запущені з Ірану - йдеться в повідомленні.

Там розповіли, що "з початку відкритих іранських атак" ППО ОАЕ перехопила загалом 414 балістичних,15 крилатих ракет і 1 914 безпілотників.

Зазначається, що унаслідок атак загинули двоє військовослужбовців під час виконання службових обов’язків, а також марокканський цивільний спеціаліст, який працював за контрактом зі Збройними силами. Крім того, загинули ще 8 осіб. Це громадяни Пакистану, Непалу, Бангладешу, Палестини та Індії.

Загалом поранені 178 людей, у них травми від легких до тяжких. Серед постраждалих є громадяни ОАЕ, Єгипту, Судану, Ефіопії, Філіппін, Пакистану, Ірану, Індії, Бангладешу, Шрі-Ланки, Азербайджану, Ємену, Уганди, Еритреї, Лівану, Афганістану, Бахрейну, Коморських островів, Туреччини, Іраку, Непалу, Нігерії, Оману, Йорданії, Палестини, Гани, Індонезії, Швеції та Тунісу.

Міністерство оборони заявило, що "повністю готове до протидії будь-яким загрозам і рішуче реагуватиме на будь-які дії, спрямовані на підрив безпеки країни, забезпечуючи захист її суверенітету, стабільності та національних інтересів".

США готують наземну операцію в Ірані та стягують війська на Близький Схід - WP