13:23 • 3560 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
12:02 • 8106 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
09:25 • 13106 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 21647 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 25347 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 43947 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 39105 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 34444 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 32708 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 28758 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Графіки відключень електроенергії
В ОАЕ заявили про 16 перехоплених іранських ракет та 42 дрони

Київ • УНН

 • 1718 перегляди

Внаслідок іранської атаки загинули 11 осіб та 178 отримали поранення. Сили оборони ОАЕ успішно знищили 58 повітряних цілей протягом однієї доби.

В ОАЕ заявили про 16 перехоплених іранських ракет та 42 дрони

Протиповітряна оборона Об’єднаних Арабських Еміратів в неділю перехопила 58 повітряних засобів ураження, запущених з Ірану. Про це повідомляє Міністерство оборони ОАЕ у соцмережі X, пише УНН.

29 березня 2026 року повітряна оборона ОАЕ перехопила 16 балістичних ракет та 42 безпілотні літальні апарати, запущені з Ірану

- йдеться в повідомленні.

Там розповіли, що "з початку відкритих іранських атак" ППО ОАЕ перехопила загалом 414 балістичних,15 крилатих ракет і 1 914 безпілотників.

Зазначається, що унаслідок атак загинули двоє військовослужбовців під час виконання службових обов’язків, а також марокканський цивільний спеціаліст, який працював за контрактом зі Збройними силами. Крім того, загинули ще 8 осіб. Це громадяни Пакистану, Непалу, Бангладешу, Палестини та Індії.

Загалом поранені 178 людей, у них травми від легких до тяжких. Серед постраждалих є громадяни ОАЕ, Єгипту, Судану, Ефіопії, Філіппін, Пакистану, Ірану, Індії, Бангладешу, Шрі-Ланки, Азербайджану, Ємену, Уганди, Еритреї, Лівану, Афганістану, Бахрейну, Коморських островів, Туреччини, Іраку, Непалу, Нігерії, Оману, Йорданії, Палестини, Гани, Індонезії, Швеції та Тунісу.

Міністерство оборони заявило, що "повністю готове до протидії будь-яким загрозам і рішуче реагуватиме на будь-які дії, спрямовані на підрив безпеки країни, забезпечуючи захист її суверенітету, стабільності та національних інтересів".

Ольга Розгон

