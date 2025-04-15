Орган управління футболом у Південній Америці, КОНМЕБОЛ, офіційно запропонував розширити ЧС-2030 до 64 команд, щоб відзначити 100-річний ювілей змагань. Ідея належить президенту Федерації футболу Уругваю.
У лютому 2025 року відкрито дев'ять українських книжкових поличок у шести країнах світу. Нові локації з'явились у Греції, Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко.
Агентство США з міжнародного розвитку відправляє весь безпосередньо найнятий персонал в адміністративну відпустку з 7 лютого, пишуть ЗМІ.
29-річний громадянин Марокко з посвідкою на проживання в США поранив ножем щонайменше 4 осіб на вулиці Нахалат Біньямін. Нападника застрелила жінка-поліцейський, яка була не на службі.
Громадянин Марокко з дозволом на проживання в США поранив ножем чотирьох людей у Тель-Авіві. Нападника застрелили цивільні особи, постраждалі перебувають у легкому стані.
Домініка Пеліко засуджено до 20 років в'язниці за організацію зґвалтувань своєї дружини протягом 10 років. Ще 50 чоловіків визнані винними у причетності до злочинів.
В українських ЗВО навчається 27226 іноземних студентів, найбільше з Китаю - 10735 осіб. Найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців є медицина, а найбільше студентів навчається в КНУТД.
Іспанська поліція викрила злочинну мережу, яка використовувала українські дрони для перевезення гашишу з Марокко. Затримано 10 осіб, вилучено три дрони, здатні переносити до 10 кг вантажу на відстань понад 50 км.
Китай скасовує 13% податкову знижку на експорт алюмінію та міді з 1 грудня. Це призвело до падіння акцій китайських компаній, тоді як їхні міжнародні конкуренти показали зростання.
У 2023 році країни ЄС видали 3,7 мільйона первинних дозволів на проживання для громадян третіх країн. Найбільше дозволів отримали українці, білоруси та індійці, причому третина всіх дозволів видана для працевлаштування.
Незвичайні зливи затопили пустельні райони Північної Африки, зокрема село Мерзуга в Марокко. За короткий час випало до 99 літрів опадів на квадратний метр, що є рекордом за останні 30-50 років.
Українська чоловіча збірна з футзалу перемогла Венесуелу 9:4 у чвертьфіналі ЧС в Узбекистані. У півфіналі 2 жовтня Україна зустрінеться з Бразилією.
30-річна громадянка Німеччини померла після нападу акули в Атлантичному океані за 514 км від Канарських островів. Жінку евакуювали вертольотом, але вона померла дорогою до лікарні через втрату крові.
За даними науковців, вирощувати кавуни почали у Стародавньому Єгипті. До Європи кавуни вперше попали під час хрестових походів. У XVII столітті в Англії їх почали вирощувати у теплицях та парниках.
Група кліматологів заявила, що липнева спека в Середземномор'ї була б неможливою без глобального потепління. Температури були на 3,3°C вищими через зміну клімату, екстремальна спека стає все частішою.
Олімпійська збірна України поступилася Аргентині 0:2 у вирішальному матчі групового етапу футбольного турніру. Команда набрала 3 очки, посіла третє місце в групі B і завершила виступи на Олімпійських іграх.
Україна U23 здобула драматичну перемогу над Марокко в матчі Олімпіади-2024. Незважаючи на вилучення гравця, українці вирвали перемогу на 90+8 хвилині завдяки голу Ігоря Краснопіра.
27 липня українські олімпійці змагатимуться у 11 дисциплінах на Іграх у Парижі. Серед видів спорту - дзюдо, стрільба, стрибки у воду, фехтування, теніс, веслування, велоспорт, гімнастика та футбол.
Міністерство закордонних справ України розширило доступ до консульських послуг за кордоном, надавши 24 установам у 20 країнах доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що дозволить українцям отримувати повторні свідоцтва та витяги з реєстру.
Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань оприлюднив список гравців, які готуватимуться до футбольного турніру Олімпійських ігор 2024 року, серед яких воротарі, захисники, півзахисники та нападники з різних українських клубів.
Німецька влада затримала чоловіка, підозрюваного в переказі понад 1700 доларів терористам "Ісламської держави" через криптовалютную біржу у вересні минулого року в аеропорту Кельна/Бонна.
День кактуса вперше почали відзначати у Латинській Америці. Досить швидко подія стала популярною у багатьох країнах світу, де люди займаються розведенням кактусів у домашніх умовах. На думку вчених, кактуси з’явилися на нашій планеті 30-35 мільйонів років тому.
Першим суперником України в групі B олімпійського футбольного турніру 2024 року стане Ірак, який забезпечив собі місце в групі, перемігши Індонезію з рахунком 2:1 у матчі за третє місце на Кубку Азії серед молодіжних збірних U-23.
Збірна України U-23 зіграє з Аргентиною, Марокко та командою азійської кваліфікації у групі B футбольного турніру на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
Церемонія жеребкування олімпійських футбольних турнірів 2024 року, в яких збірна України є учасником чоловічих змагань, відбудеться 20 березня о 21:00 за київським часом у паризькому Сен-Дені.
Державний секретар США нагородив Міжнародною жіночою премією за мужність 2022 року 12 жінок з усього світу, які виступали за права людини та гендерну рівність, ризикуючи власним життям.
В Алжирі урочисто відкрили найбільшу мечеть в Африці під назвою Велика мечеть Алжиру, яка може вмістити понад 120 000 віруючих і має мінарет висотою 265 метрів, що робить її третьою за величиною мечеттю в світі.