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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 806 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26941 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Орган управління футболом у Південній Америці, КОНМЕБОЛ, офіційно запропонував розширити ЧС-2030 до 64 команд, щоб відзначити 100-річний ювілей змагань. Ідея належить президенту Федерації футболу Уругваю.

Спорт • 11 квітня, 11:06 • 4008 перегляди

"Українська книжкова поличка" протягом лютого відкрилася у 6 країнах

У лютому 2025 року відкрито дев'ять українських книжкових поличок у шести країнах світу. Нові локації з'явились у Греції, Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко.

Суспільство • 7 березня, 12:31 • 37161 перегляди

Держдеп відправляє "усіх співробітників прямого найму" USAID в адміністративну відпустку - ЗМІ

Агентство США з міжнародного розвитку відправляє весь безпосередньо найнятий персонал в адміністративну відпустку з 7 лютого, пишуть ЗМІ.

Новини Світу • 5 лютого, 07:19 • 24574 перегляди

Напад у Тель-Авіві: озброєний ножем тель-авівець був марокканцем з американською візою

29-річний громадянин Марокко з посвідкою на проживання в США поранив ножем щонайменше 4 осіб на вулиці Нахалат Біньямін. Нападника застрелила жінка-поліцейський, яка була не на службі.

Новини Світу • 22 січня, 07:44 • 30046 перегляди

Терор у Тель-Авіві: четверо людей отримали ножові поранення

Громадянин Марокко з дозволом на проживання в США поранив ножем чотирьох людей у Тель-Авіві. Нападника застрелили цивільні особи, постраждалі перебувають у легкому стані.

Новини Світу • 21 січня, 23:09 • 29267 перегляди

У Франції чоловік отримав 20 років в'язниці за організацію масових зґвалтувань дружини

Домініка Пеліко засуджено до 20 років в'язниці за організацію зґвалтувань своєї дружини протягом 10 років. Ще 50 чоловіків визнані винними у причетності до злочинів.

Новини Світу • 19 грудня, 11:17 • 14751 перегляди

В Україні навчається понад 27 тис. іноземних студентів: скільки з них росіян?

В українських ЗВО навчається 27226 іноземних студентів, найбільше з Китаю - 10735 осіб. Найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців є медицина, а найбільше студентів навчається в КНУТД.

Суспільство • 12 грудня, 18:10 • 19052 перегляди

Українські дрони використовувалися для транспортування наркотиків із Марокко до Іспанії

Іспанська поліція викрила злочинну мережу, яка використовувала українські дрони для перевезення гашишу з Марокко. Затримано 10 осіб, вилучено три дрони, здатні переносити до 10 кг вантажу на відстань понад 50 км.

Кримінал та НП • 29 листопада, 00:11 • 18127 перегляди

Китай скасовує податкові пільги на експорт металів: що це змінює на ринку

Китай скасовує 13% податкову знижку на експорт алюмінію та міді з 1 грудня. Це призвело до падіння акцій китайських компаній, тоді як їхні міжнародні конкуренти показали зростання.

Економіка • 18 листопада, 11:29 • 19885 перегляди

ЄС встановив рекорд з видачі дозволів на проживання: кому і з яких причин видали найбільше

У 2023 році країни ЄС видали 3,7 мільйона первинних дозволів на проживання для громадян третіх країн. Найбільше дозволів отримали українці, білоруси та індійці, причому третина всіх дозволів видана для працевлаштування.

Суспільство • 13 листопада, 06:18 • 51862 перегляди

Деякі частини Сахари затопило водою

Незвичайні зливи затопили пустельні райони Північної Африки, зокрема село Мерзуга в Марокко. За короткий час випало до 99 літрів опадів на квадратний метр, що є рекордом за останні 30-50 років.

Новини Світу • 9 жовтня, 08:55 • 13008 перегляди

Збірна України з футзалу вийшла до півфіналу Чемпіонату світу

Українська чоловіча збірна з футзалу перемогла Венесуелу 9:4 у чвертьфіналі ЧС в Узбекистані. У півфіналі 2 жовтня Україна зустрінеться з Бразилією.

Спорт • 29 вересня, 17:27 • 29634 перегляди

30-річна громадянка Німеччини загинула після нападу акули в Атлантичному океані

30-річна громадянка Німеччини померла після нападу акули в Атлантичному океані за 514 км від Канарських островів. Жінку евакуювали вертольотом, але вона померла дорогою до лікарні через втрату крові.

Здоров'я • 17 вересня, 19:40 • 59405 перегляди

3 серпня: Всесвітній день кавуна, Міжнародний день блюзу

За даними науковців, вирощувати кавуни почали у Стародавньому Єгипті. До Європи кавуни вперше попали під час хрестових походів. У XVII столітті в Англії їх почали вирощувати у теплицях та парниках.

УНН Lite • 3 серпня, 03:03 • 113116 перегляди

Нинішня спека в Середземномор'ї "практично неможлива" без зміни клімату - вчені

Група кліматологів заявила, що липнева спека в Середземномор'ї була б неможливою без глобального потепління. Температури були на 3,3°C вищими через зміну клімату, екстремальна спека стає все частішою.

Новини Світу • 31 липня, 16:18 • 30273 перегляди

Збірна України з футболу програла Аргентині та вибула з Олімпіади-2024

Олімпійська збірна України поступилася Аргентині 0:2 у вирішальному матчі групового етапу футбольного турніру. Команда набрала 3 очки, посіла третє місце в групі B і завершила виступи на Олімпійських іграх.

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Олімпійська збірна України перемагає Марокко 2:1 у меншості

Україна U23 здобула драматичну перемогу над Марокко в матчі Олімпіади-2024. Незважаючи на вилучення гравця, українці вирвали перемогу на 90+8 хвилині завдяки голу Ігоря Краснопіра.

Спорт • 27 липня, 17:26 • 23978 перегляди

Українські спортсмени стартують на Олімпіаді в Парижі в 11 видах спорту: розклад змагань

27 липня українські олімпійці змагатимуться у 11 дисциплінах на Іграх у Парижі. Серед видів спорту - дзюдо, стрільба, стрибки у воду, фехтування, теніс, веслування, велоспорт, гімнастика та футбол.

Спорт • 27 липня, 07:01 • 22061 перегляди

МЗС України розширило доступ до консульських послуг за кордоном: додалися 24 установи у 20 країнах

Міністерство закордонних справ України розширило доступ до консульських послуг за кордоном, надавши 24 установам у 20 країнах доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що дозволить українцям отримувати повторні свідоцтва та витяги з реєстру.

Політика • 15 липня, 12:54 • 30920 перегляди

Україна назвала склад збірної з футболу на Олімпіаду-2024: хто у заявці

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань оприлюднив список гравців, які готуватимуться до футбольного турніру Олімпійських ігор 2024 року, серед яких воротарі, захисники, півзахисники та нападники з різних українських клубів.

Спорт • 3 липня, 10:34 • 17913 перегляди

Die Zeit: у Німеччині затримали ймовірного прихильника терористів

Німецька влада затримала чоловіка, підозрюваного в переказі понад 1700 доларів терористам "Ісламської держави" через криптовалютную біржу у вересні минулого року в аеропорту Кельна/Бонна.

Суспільство • 9 червня, 06:15 • 26716 перегляди

10 травня: День кактуса, Всесвітній день руху заради здоров’я

День кактуса вперше почали відзначати у Латинській Америці. Досить швидко подія стала популярною у багатьох країнах світу, де люди займаються розведенням кактусів у домашніх умовах. На думку вчених, кактуси з’явилися на нашій планеті 30-35 мільйонів років тому.

УНН Lite • 10 травня, 03:09 • 114189 перегляди

Визначився перший суперник збірної України на футбольному турнірі Олімпіади-2024

Першим суперником України в групі B олімпійського футбольного турніру 2024 року стане Ірак, який забезпечив собі місце в групі, перемігши Індонезію з рахунком 2:1 у матчі за третє місце на Кубку Азії серед молодіжних збірних U-23.

Спорт • 2 травня, 19:58 • 25119 перегляди

Результати жеребкування на Олімпійські ігри 2024: Україна гратиме з Аргентиною

Збірна України U-23 зіграє з Аргентиною, Марокко та командою азійської кваліфікації у групі B футбольного турніру на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Спорт • 20 березня, 21:59 • 28633 перегляди

Олімпіада-2024: збірна України потрапила до четвертого кошика й очікує на жеребкування

Церемонія жеребкування олімпійських футбольних турнірів 2024 року, в яких збірна України є учасником чоловічих змагань, відбудеться 20 березня о 21:00 за київським часом у паризькому Сен-Дені.

Спорт • 16 березня, 18:56 • 40151 перегляди

У Вашингтоні вручили Міжнародну жіночу премію за відвагу

Державний секретар США нагородив Міжнародною жіночою премією за мужність 2022 року 12 жінок з усього світу, які виступали за права людини та гендерну рівність, ризикуючи власним життям.

Новини Світу • 5 березня, 03:47 • 27710 перегляди

В Алжирі відкрили «найбільшу мечеть Африки»

В Алжирі урочисто відкрили найбільшу мечеть в Африці під назвою Велика мечеть Алжиру, яка може вмістити понад 120 000 віруючих і має мінарет висотою 265 метрів, що робить її третьою за величиною мечеттю в світі.

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