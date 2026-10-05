Іспанська поліція ліквідувала табір мігрантів у Сеуті напередодні візиту короля
Київ • УНН
Понад тисячу мігрантів із табору в Сеуті доправили до центрів прийому. Операція відбулася за дев’ять днів до візиту королівського подружжя.
Іспанська поліція провела масштабну операцію з ліквідації табору мігрантів у Сеуті, де перебували близько 3,5 тисячі людей. Понад тисячу мігрантів доставили до центрів прийому за дев’ять днів до запланованого візиту до анклаву короля Феліпе VI та королеви Летиції. Про це повідомляє Bild, пише УНН.
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На фото видно, як бронемашини наближаються до табору на пляжі Ель-Трамплін, озброєні поліцейські охороняють групи мігрантів, обшукують намети та розбирають їх. За повідомленнями іспанських ЗМІ, в операції взяли участь понад 350 осіб, зокрема підрозділи поліції спеціального призначення та військові. Використовувалися розвідувальні дрони.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що в таборі Ель-Трамплін були катастрофічні санітарні умови та відбувалися "жорстокі бійки". Неодноразово надходили повідомлення про зґвалтування неповнолітніх дівчат без супроводу в таборах мігрантів.
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За повідомленням іспанського телеканалу RTVE, у таборі проживали близько трьох з половиною тисяч мігрантів. Понад тисячу людей доставили для реєстрації до прикордонного переходу Тарахаль, а потім розподілили по центрах прийому. Водночас, як повідомляється, сотні марокканців добровільно повернулися на батьківщину.
Король Іспанії відвідає Сеуту
Усього через дев’ять днів після операції з розчищення табору іспанське королівське подружжя прибуде до Сеути. Місцеве видання Teleceuta звертає увагу на хронологічну близькість цих подій. Однак достовірних даних про те, що табір розчистили через візит короля Феліпе VI та королеви Летиції, немає.
Раніше іспанська поліція вже проводила кілька операцій із розчищення тимчасових таборів, зокрема на пляжі Бенітес, де проживали близько 450 мігрантів.
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