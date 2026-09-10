Секретні документи розкрили, що розвідка Іспанії заздалегідь попереджала про масовий прорив мігрантів у Сеуту

Розсекречені документи свідчать, що іспанська розвідка неодноразово попереджала владу про підготовку масового переходу кордону з Марокко до Сеути ще до початку міграційної кризи. Оприлюднені матеріали можуть поставити під сумнів заяви прем'єр-міністра Педро Санчеса щодо того, наскільки завчасно уряд знав про загрозу, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Уряд Іспанії оприлюднив близько 40 документів, серед яких розвідувальні звіти, попередження, схеми та повідомлення правоохоронних і спеціальних служб.

У Сеуті через місяць після напливу мігрантів протестувальники підпалили їхній табір і зіткнулися з поліцією

29 липня, за день до початку масового переходу кордону, Національний розвідувальний центр Іспанії (CNI) попередив представників уряду в Сеуті про заклики у соціальних мережах "штурмувати паркан та море" наступного дня о 20:00.

Розвідка знала про масштаб підготовки

В одному з розсекречених повідомлень CNI зазначалося, що 2 групи, через які поширювалися відповідні заклики, мали загалом близько 180 000 підписників.

Іспанська розвідка також передала інформацію марокканським спецслужбам. За її даними, мігрантів закликали потрапити до Сеути 30 липня, перелізши через прикордонний паркан або обпливши його морем. Аналогічні попередження отримала і Цивільна гвардія Іспанії.

Іспанія просить ЄС допомогти в оформленні мігрантів у Сеуті

Наступного дня кордон почали масово перетинати люди. Загалом до Сеути рушили понад 72 000 мігрантів.

У розвідувальному звіті Міноборони Іспанії того дня також ішлося про пасивність марокканських сил. Автори документа не виключали, що Марокко може використати кризу в Сеуті для просування власних стратегічних інтересів.

Оприлюднення секретних документів відбулося на тлі критики уряду Санчеса через його реакцію на кризу та масових протестів в Іспанії.

Іспанія пришвидшує повернення мігрантів із Сеути до Марокко