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Іспанія просить ЄС допомогти в оформленні мігрантів у Сеуті

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Після масового переходу кордону в Сеуті залишаються до 8000 мігрантів. Іспанія запросила Frontex і ще 10 співробітників для їхньої перевірки.

Іспанія просить ЄС допомогти в оформленні мігрантів у Сеуті

У п'ятницю Іспанія звернулася за допомогою до Європейського агентства прикордонної та берегової охорони (Frontex) в обробці документів мігрантів у північноафриканському анклаві Сеута, майже через місяць після того, як десятки тисяч людей хлинули через кордон з Марокко, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка направив запит Беате Гміндер, генеральному директору Європейської комісії з питань міграції та внутрішніх справ, з проханням про допомогу від Frontex, агентства Європейського союзу, у перевірці мігрантів, які незаконно перебувають в анклаві.

Влада заявляє, що в Сеуті залишаються від 5000 до 8000 осіб після того, як 30 липня з Марокко перетнули кордон не менше 72 000 людей в результаті масового перетину кордону, в результаті якого на іспанській стороні кордону загинули 82 мігранти, ще 14 смертей підтверджено Марокко.

Іспанія також попросила у Frontex ще 10 співробітників для допомоги в перевірці мігрантів.

У Сеуті через місяць після напливу мігрантів протестувальники підпалили їхній табір і зіткнулися з поліцією28.08.26, 14:00 • 3280 переглядiв

Запит Марласкі надійшов на тлі напруженості, що зростає в Сеуті після серії протестів жителів, які вимагають від'їзду мігрантів.

Намети, що використовуються мігрантами на пляжі Трамполін, де розбили табір багато з них, були атаковані та підпалені.

У четвер було заарештовано дванадцять мігрантів, які закидали камінням армійський автомобіль, поранивши одного солдата та чотирьох мігрантів. Одинадцятеро людей було вислано з Сеути, повідомила в п'ятницю газета El Pais з посиланням на джерела в головному суді міста.

Антоніна Туманова

Світ
Європейська комісія
Марокко
Європейський Союз
Іспанія