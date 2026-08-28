У Сеуті через місяць після напливу мігрантів протестувальники підпалили їхній табір і зіткнулися з поліцією

Протестувальники підпалили табір мігрантів в іспанському ексклаві Сеута в Північній Африці у четвер та вимагали негайного повернення мігрантів до Марокко, пише УНН з посиланням на dpa.

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Як зазначає DW, протестувальники в Сеуті у четвер не лише підпалили табір мігрантів, але й сталися зіткнення з поліцією. Заворушення сталися через місяць після масового напливу мігрантів з Марокко до іспанського анклаву.

На телевізійних кадрах з пляжу Бенітес, де мігранти таборували тижнями, видно, як цивільні неодноразово кидали предмети у вогонь.

Поліцейські відокремили демонстрантів від мігрантів, які відступили до пірсу. Раніше демонстранти намагалися зупинити транспортні засоби Червоного Хреста, що перевозили їжу та воду для мігрантів.

Наприкінці липня до Сеути з Марокко масово прибуло до 80 000 мігрантів, багато з них припливли. За офіційними даними, щонайменше 96 людей загинули. Більшість мігрантів повернулися невдовзі після цього, але кілька тисяч залишаються в Сеуті.

Консервативна опозиція Іспанії закликала до їх повернення. Однак міжнародні угоди та рішення іспанського суду забороняють колективні депортації та вимагають індивідуальної оцінки справ.

Неповнолітні без супроводу мають право на особливий захист. Вважається, що серед мігрантів є близько 1500 дітей та підлітків, а 500 з них вважаються особливо вразливими, переважно дівчата, яких планують перевести до материкової Іспанії.

Лівий уряд прем'єр-міністра Педро Санчеса перебуває під зростаючим тиском через кризу, а опозиція звинувачує його у бездіяльності та покиданні жителів Сеути.

Уряд країни також надав суперечливі версії того, чи були попереджені органи влади про масове прибуття.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що CNI, розвідувальна служба під юрисдикцією її міністерства, попередила владу за день до напливу.

Тим часом міністр внутрішніх справ країни Фернандо Гранде-Марласка та інші члени уряду наголосили, що жодних попереджень про наплив таких масштабів не було.

Санчес має звернутися до парламенту з приводу кризи наступного тижня.

Прем'єр Іспанії Санчес скликає Раду національної безпеки через міграційну кризу в Сеуті