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В Сеуте через месяц после наплыва мигрантов протестующие подожгли их лагерь и столкнулись с полицией

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

Демонстранты в Сеуте подожгли лагерь мигрантов и потребовали их возвращения в Марокко. Правительство Испании испытывает давление из-за миграционного кризиса.

В Сеуте через месяц после наплыва мигрантов протестующие подожгли их лагерь и столкнулись с полицией

Протестующие подожгли лагерь мигрантов в испанском эксклаве Сеута в Северной Африке в четверг и потребовали немедленно вернуть мигрантов в Марокко, пишет УНН со ссылкой на dpa.

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Как отмечает DW, в четверг протестующие в Сеуте не только подожгли лагерь мигрантов, но и вступили в столкновения с полицией. Беспорядки произошли через месяц после массового наплыва мигрантов из Марокко в испанский анклав.

На телевизионных кадрах с пляжа Бенитес, где мигранты разбили лагерь на несколько недель, видно, как гражданские неоднократно бросали предметы в огонь.

Полицейские отделили демонстрантов от мигрантов, которые отступили к пирсу. Ранее демонстранты пытались остановить транспортные средства Красного Креста, перевозившие еду и воду для мигрантов.

В конце июля в Сеуту из Марокко массово прибыли до 80 000 мигрантов, многие из них приплыли. По официальным данным, погибли по меньшей мере 96 человек. Большинство мигрантов вскоре после этого вернулись, однако несколько тысяч остаются в Сеуте.

Консервативная оппозиция Испании призвала вернуть их. Однако международные соглашения и решение испанского суда запрещают коллективные депортации и требуют индивидуальной оценки дел.

Несовершеннолетние без сопровождения имеют право на особую защиту. Считается, что среди мигрантов находятся около 1500 детей и подростков, а 500 из них считаются особо уязвимыми, преимущественно девочки, которых планируют перевести на материковую часть Испании.

Левое правительство премьер-министра Педро Санчеса сталкивается с растущим давлением из-за кризиса, а оппозиция обвиняет его в бездействии и оставлении жителей Сеуты.

Правительство страны также представило противоречивые версии того, были ли органы власти предупреждены о массовом прибытии.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что CNI, разведывательная служба, находящаяся в ведении ее министерства, предупредила власти за день до наплыва.

Тем временем министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка и другие члены правительства подчеркнули, что никаких предупреждений о наплыве такого масштаба не поступало.

Санчес должен выступить в парламенте по поводу кризиса на следующей неделе.

Премьер-министр Испании Санчес созывает Совет национальной безопасности из-за миграционного кризиса в Сеуте25.08.26, 04:16 • 4312 просмотров

Юлия Шрамко

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