Диетолог рассказал, чем полезна скумбрия и как правильно её есть

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Скумбрия является источником омега-3, витаминов D3 и B12, а также качественного белка. Подробнее о том, какую пользу эта рыба может принести организму, кому стоит ограничить солёную и копчёную рыбу и как правильно выбирать скумбрию, в комментарии для УНН рассказал врач-диетолог Александр Кущ.

Омега-3, витамины и белок: чем полезна скумбрия

Скумбрия относится к жирной морской рыбе. При этом, по словам диетолога, её жир содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые важны для организма. Кроме того, рыба содержит значительное количество витаминов и белка.

Скумбрия — это морская жирная рыба, и её жир, в отличие от мяса, — ненасыщенные жиры, а именно полиненасыщенные жирные кислоты, которые рыба накапливает в холодных водах Атлантики. Это преимущественно омега-3 — очень полезные полиненасыщенные жирные кислоты, которые благотворно влияют на профилактику атеросклероза, мозговую деятельность, когнитивные способности и в целом на состояние центральной и периферической нервной системы. Кроме того, в скумбрии много витамина B12. Около 100 граммов скумбрии содержат суточную норму витамина D3, а он очень важен для костей и иммунной системы – врач-диетолог.

Кроме того, витамин D3, как объясняет врач, имеет важное значение для различных процессов в организме. Ещё одним преимуществом скумбрии является её питательность, и при этом рыба остаётся одним из доступных продуктов.

Витамин D3 очень многофункционален. По своей химической структуре он похож на гормоны и является сырьём для производства в нашем организме половых гормонов, таких как тестостерон, прогестерон и эстроген. Он также влияет на состояние иммунной системы, регулирует обмен кальция и укрепляет кости, зубы, связки. Кроме того, скумбрия относительно недорогая и является отличным источником белка: в 100 граммах этой рыбы содержится около 18–20 граммов качественного белка – Александр Кущ.

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Также Александр Кущ подчёркивает, что рыба может быть одним из источников белка, витаминов и микроэлементов, и особенно это актуально в холодный период года, когда люди получают меньше солнечного света.

Украинцы сейчас, в отличие, например, от жителей скандинавских стран, употребляют очень мало рыбы, морепродуктов и водорослей. А всё, что мы получаем из моря, — это источник микроэлементов, качественного белка и полезных витаминов. Поэтому не нужно зацикливаться на монодиетах, когда человек употребляет исключительно курицу с утра до ночи или одну гречку. Нужно иметь разнообразные источники белка, витаминов и микроэлементов. Особенно это касается осени и зимы, когда мы получаем меньше витамина D за счёт солнечного света – врач-диетолог.

Можно ли есть скумбрию во время похудения Отдельно врач объяснил, стоит ли бояться жиров в составе скумбрии тем, кто пытается похудеть.

Жиров в составе рыбы бояться не нужно. Это не те жиры, которые откладываются под кожей и влияют на избыточный вес. Если мы пожарим её на масле, то рыба просто как губка впитает этот жир, и тогда да — мы можем получить лишние калории и трансжиры. Но если мы правильно готовим скумбрию, то все содержащиеся в ней жиры очень полезны. Поэтому скумбрия вполне подходит людям, которые следят за весом или пытаются похудеть, если не жарить её на масле и не делать слишком солёной – Александр Кущ.

В то же время диетолог советует сочетать в рационе разные виды рыбы, мясо, яйца и молочные продукты.

Строгой нормы скумбрии в день или в неделю нет. Хотелось бы, чтобы люди употребляли разные сорта рыбы, мясо, яйца, молочные продукты — всё это источники белка. Лучше, когда у человека есть от трёх до пяти источников качественного животного и растительного белка. Тогда у него достаточно энергии и строительного материала для восстановления мышц и любых клеток в организме – врач-диетолог.

Кроме того, способ приготовления, говорит врач, также влияет на пищевую ценность продукта. Лучшим вариантом диетолог называет свежую рыбу, которую не подвергают чрезмерной термической обработке. А вот с солёной и копчёной скумбрией стоит быть осторожными.

Чем глубже и сильнее термическая обработка, тем больше витаминов мы теряем, потому что это довольно нестойкие соединения. Но это не касается, например, витамина D3 и других жирорастворимых витаминов A, D, E, K, поскольку они менее уязвимы к воздействию температуры. Свежая рыба — это лучшее, что вообще есть, и чем меньше времени проходит от вылова до тарелки, тем лучше. Я бы советовал запекать или тушить свежую рыбу, а не есть много солёной или копчёной – Александр Кущ.

Кроме того, Александр Кущ подчеркнул, что избыток соли может быть проблемой прежде всего для людей с повышенным артериальным давлением.

Человек может съесть слишком много соли, и это может вызвать у людей с повышенным давлением задержку воды и, как следствие, повышение артериального давления. Поэтому я бы не советовал есть в избытке солёные продукты. При копчении в продукт впитываются некоторые смолы, а смолы — это продукты горения, которые могут быть канцерогенными. Если, например, готовить еду для детей, я бы всё же советовал запекать или тушить свежую рыбу – врач-диетолог.

Как правильно выбирать и готовить скумбрию Врач также прокомментировал распространённое мнение о том, что рыба, в частности скумбрия, является универсальным средством для снижения холестерина. По его словам, одна лишь рыба не может заменить полноценное лечение, если уровень холестерина значительно повышен, но её регулярное употребление может быть частью здорового рациона.

Одна скумбрия не остановит этот процесс и не может быть панацеей. Повышение холестерина может быть вызвано разными причинами: это может быть наследственная гиперхолестеринемия, нарушение функции печени или другие расстройства, поэтому в каждом случае нужно разбираться отдельно. Если человек склонен к повышению холестерина и риску атеросклероза, рацион должен быть максимально лишён насыщенных жиров. В целом мы всегда советуем есть больше рыбы и менять способы приготовления пищи на более здоровые – Александр Кущ.

Тем не менее Александр Кущ отмечает, что жирная рыба может обеспечивать организм необходимым количеством омега-3 при условии регулярного употребления. Он советует включать её в рацион несколько раз в неделю.Читайте также: Льняное масло: польза, вред, противопоказания

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Регулярное употребление жирной океанической рыбы три-четыре раза в неделю, порцией хотя бы 100–150 граммов, обеспечивает нам суточную норму. В скандинавских странах под рукой есть великолепный источник разнообразной жирной океанической рыбы — сардины, анчоусы, лосось и другие. Поэтому в их рационе её достаточно. Рыба в целом должна быть регулярной частью питания – врач-диетолог.

Отдельное внимание стоит уделить и замороженной скумбрии, поскольку правильная заморозка, по словам диетолога, помогает сохранить полезные вещества, тогда как повторная заморозка может ухудшить качество продукта. Поэтому он советует покупать рыбу там, где можно быть уверенным в соблюдении условий хранения.

Если заморозка выполнена правильно и правила не нарушены, когда рыбу вылавливают, очищают и подвергают глубокой заморозке, она практически сохраняет все полезные вещества. Но часто во время транспортировки рыба оттаивает, а затем её снова замораживают, и вода в состоянии льда в тканях из-за таких процессов буквально разрывает структуру рыбы, и она становится похожей на труху. Кроме того, это может привести к бактериальному загрязнению, которое может стать причиной пищевых инфекций – Александр Кущ.

Врач также не советует покупать такую рыбу на стихийных рынках, а более надёжным вариантом называет магазины со специальным холодильным оборудованием.