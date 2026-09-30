"Это просто сокровище": диетолог рассказала о пользе тыквы для организма

Тыква — популярный сезонный продукт, который часто используют при приготовлении различных блюд, и именно осенью она становится частым гостем на кухнях украинцев. Однако на самом деле её пользу недооценивают. Так, подробнее о свойствах тыквы, о том, как она влияет на организм и есть ли ограничения относительно её употребления, журналистке УНН рассказала гастроэнтеролог и диетолог Лариса Бойченко.

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По словам врача, одно из преимуществ тыквы заключается именно в том, что она может храниться в течение многих месяцев после сбора урожая, если её не повредить. Лариса Бойченко объясняет, что такая способность связана с защитными свойствами клеток овоща.

Тыква — это овощ, который довольно долго созревает. Самое главное, что если при сборе урожая она не повреждена, то может храниться почти до лета. Это означает, что она обладает защитными свойствами. Клетки тыквы имеют оболочку, способную противостоять различным температурам, влаге, насекомым и другим живым существам, которые хотели бы добраться до её тканей. Кроме того, она обладает высокой устойчивостью к окислению, то есть гниению" - объясняет гастроэнтеролог.

Среди питательных веществ овоща специалист отдельно выделяет белки и жиры.

Тыква содержит достаточное количество растительного белка, который очень хорошо усваивается человеком. Например, в бобовых также много белка, но он сложнее переваривается, поэтому при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек или при подагре такие продукты могут быть нежелательны. Тыква содержит почти такое же количество белка, но не имеет этих ограничений. Конечно, её нужно правильно готовить, но это не меняет её основных полезных свойств - отметила Лариса Бойченко.

Также отдельную роль в составе тыквы играют полиненасыщенные жирные кислоты. По словам диетолога, именно они участвуют в защите клеток организма.

Мякоть тыквы содержит растительное масло, хотя в семенах его гораздо больше. Растительное масло богато полиненасыщенными жирными кислотами. Они защищают от атеросклероза, старения и повреждения наших клеток. Полиненасыщенные жирные кислоты встраиваются в оболочку клеток и помогают защищать их от стресса, воспаления, вирусов и бактерий - добавила диетолог.

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Важной составляющей тыквы также является клетчатка — она входит в состав углеводов этого овоща и влияет на чувство сытости. Кроме того, по словам Ларисы Бойченко, её также можно связать с поддержанием работы кишечника и микрофлоры.

Тыква содержит и простые, и полупростые, и сложные углеводы, но сложных в ней больше всего. Это та самая клетчатка, которая необходима для хорошей работы желудочно-кишечного тракта. Она создаёт объём пищи и хорошо насыщает, поэтому её часто используют в рационах людей, снижающих вес. В тыкве клетчатка очень нежная, она не должна повреждать слизистую, а наоборот — мягко очищает пищеварительный тракт. Когда она достигает микрофлоры, то становится пищей для неё, поэтому мы ещё и улучшаем свой микробиом - подчёркивает гастроэнтеролог.

Кроме того, по словам диетолога, тыква ещё и очень богата витаминами, необходимыми для работы различных систем организма.

В тыкве содержатся жирорастворимые витамины А и Е, хотя витамина Е очень мало, а также водорастворимый витамин С и много витаминов группы В — B1, B6, B5, B8. Витамина B12 нет, потому что он содержится преимущественно в продуктах животного происхождения. Все эти витамины необходимы для здоровья кожи и сосудов, нормального зрения, работы нервной системы, сердца и кровообращения. Витамина С в тыкве также содержится в достаточном количестве: если ежедневно съедать кусочек размером примерно с ломтик арбуза, то можно получить суточную норму этого витамина - подчеркнула Лариса Бойченко.

Кстати, насыщенный оранжевый цвет тыквы говорит не только о её прекрасном вкусе, но и о наличии антиоксидантов, которые и создают такой оттенок. Они, по словам Ларисы Бойченко, помогают защищать клетки от окислительных процессов.

Все сорта тыквы, даже более светлые, содержат много антиоксидантов. Именно оранжевый цвет свидетельствует о наличии веществ, которые защищают клетки от старения и повреждения окислительным стрессом. Любое повреждение клетки начинается с окисления, а антиоксиданты помогают этому противодействовать. Поэтому тыква является источником большого количества антиоксидантов, которые мы обычно пытаемся получить из различных и дорогостоящих добавок - подчеркнула диетолог.

Что касается того, в каком виде лучше употреблять тыкву, то здесь ограничений нет. Сырая или приготовленная тыква — она всё равно будет одинаково богата полезными веществами. Единственное — стоит учитывать состояние своего здоровья.

Если у человека нет острых проблем с желудочно-кишечным трактом — острого гастрита, дуоденита, холецистита, панкреатита, колита или энтерита, — то тыкву можно употреблять и в сыром, и в термически обработанном виде. Небольшой кусочек, натёртый в любой овощной салат, — это уже очень хорошая витаминная и микроэлементная добавка. Фактически такой продукт может быть природным источником многих веществ, которые люди часто пытаются получать в виде аптечных витаминов. Если же есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то тогда тыкву лучше запечь, отварить, приготовить из неё кашу или суп - отметила гастроэнтеролог.

В то же время, хотя термическая обработка и не лишает тыкву её основных свойств, Лариса Бойка всё же советует избегать именно сильного обжаривания этого продукта.

Тыква не теряет своих полезных свойств при термической обработке, но если её сжечь или очень сильно зажарить, то она, конечно, утратит часть своих свойств. Но запекать в духовке, варить, готовить на пару или тушить вместе с другими овощами можно. Всё полезное, что есть в тыкве, она сохранит для вас. Кроме того, термически обработанная тыква может защищать слизистую желудка и кишечника от раздражения другими продуктами - подчеркнула врач.

Также не стоит забывать и о тыквенных семечках, которые тоже приносят немалую пользу организму. В то же время количество семечек в рационе лучше контролировать из-за их высокой калорийности и особенностей переваривания.

Ягоды и их польза для здоровья

Тыквенные семечки сложнее перевариваются, поэтому их нужно совсем немного. Условно семь зёрнышек к любому блюду дадут не только дополнительные питательные вещества, но и серьёзное насыщение, поскольку семечки калорийны и содержат белок. Чтобы вы просто знали: тыквенные семечки в пересчёте на грамм сухой массы содержат даже больше белка, чем мясо. Поэтому нескольких зёрнышек вполне достаточно, например, если добавить их в салат с небольшим количеством сырой тыквы и других овощей - подчеркнула Лариса Бойченко.

Отдельно Лариса Бойченко обращает внимание на людей с нарушениями углеводного обмена. По словам врача, им стоит контролировать количество продукта и время его употребления. Также специалист советует людям с сахарным диабетом учитывать способ приготовления овоща.

Тыква всё же содержит небольшое количество простых углеводов, поэтому людям с сахарным диабетом нужно употреблять её осторожно и не переедать. Такой ломтик, о котором мы говорили, не должен навредить даже человеку с диабетом, но лучше есть его в первой половине дня. Сырая тыква, по моим наблюдениям, не повышает сахар в крови так, как термически обработанная. А людям с нарушением углеводного обмена последнюю желательно не употреблять вечером - подчёркивает гастроэнтеролог.

Среди других свойств продукта диетолог называет влияние на зрение, нервную и сердечно-сосудистую системы, а также считает тыкву хорошим дополнением к рациону в сезон простуд.

Антиоксиданты, о которых мы говорили, помогают поддерживать нервную систему, зрение и работу сердца, способствуют нормальному кровообращению. Тыкву можно назвать антиэйджинговым продуктом, ведь она содержит вещества, которые помогают противостоять процессам старения. Это также источник витаминов и микроэлементов. Если человек заболел вирусной инфекцией, то небольшая порция тыквы ежедневно может быть хорошим дополнением к рациону, а поддержка микрофлоры кишечника помогает работе иммунной системы - отмечает диетолог.

В завершение диетолог Лариса Бойко назвала тыкву одним из наиболее недооценённых продуктов.

Тыква очень недооценена. Я вам скажу, что люди иногда относятся к ней так, будто это вообще не еда, а на самом деле это просто сокровище. Что касается выбора, то сейчас есть много пищевых сортов, но даже если взять кормовую тыкву, которая не очень вкусная в сыром виде, это всё равно не меняет её полезных свойств. Все тыквы полезны, абсолютно без исключения. Возможно, в очень ярко-оранжевых сортах немного больше антиоксидантов, но всё остальное остаётся таким же. Поэтому выбирать сорт стоит прежде всего по вкусу - резюмировала Лариса Бойченко.

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