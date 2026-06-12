Для похудения не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день - ученые назвали более эффективную норму

Для поддержания результатов похудения и предотвращения повторного набора веса людям достаточно проходить около 8,5 тысячи шагов в день, а не традиционные 10 тысяч. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие результаты ряда клинических испытаний, сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Исследование, представленное Европейской ассоциацией по изучению ожирения, охватило почти 4 тысячи человек. Ученые изучали результаты участников программ по снижению веса, которые сочетали диету с увеличением физической активности и контролем количества шагов.

Выяснилось, что участники, которые во время похудения проходили в среднем 8454 шага в день, теряли около 4,4% массы тела, или примерно 4 килограмма.

Соавтор исследования Марван Эль Гоч из Университета Модены и Реджо-Эмилии отметил, что именно удержание веса после похудения остается самой большой проблемой для людей с избыточным весом и ожирением.

Около 80% людей с избыточным весом или ожирением, которые сначала худеют, в течение трех-пяти лет возвращают часть или всю потерю веса. Поэтому поиск стратегии, которая поможет поддерживать результат, имеет большое клиническое значение