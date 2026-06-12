Для похудения не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день - ученые назвали более эффективную норму
Киев • УНН
Исследование показало, что 8,5 тысяч шагов ежедневно достаточно для поддержания веса. Это помогает избежать повторного набора килограммов после завершения диеты.
Для поддержания результатов похудения и предотвращения повторного набора веса людям достаточно проходить около 8,5 тысячи шагов в день, а не традиционные 10 тысяч. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие результаты ряда клинических испытаний, сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Исследование, представленное Европейской ассоциацией по изучению ожирения, охватило почти 4 тысячи человек. Ученые изучали результаты участников программ по снижению веса, которые сочетали диету с увеличением физической активности и контролем количества шагов.
Выяснилось, что участники, которые во время похудения проходили в среднем 8454 шага в день, теряли около 4,4% массы тела, или примерно 4 килограмма.
Соавтор исследования Марван Эль Гоч из Университета Модены и Реджо-Эмилии отметил, что именно удержание веса после похудения остается самой большой проблемой для людей с избыточным весом и ожирением.
Около 80% людей с избыточным весом или ожирением, которые сначала худеют, в течение трех-пяти лет возвращают часть или всю потерю веса. Поэтому поиск стратегии, которая поможет поддерживать результат, имеет большое клиническое значение
По словам авторов работы, людям, стремящимся похудеть и сохранить результат, стоит ориентироваться на показатель около 8,5 тысячи шагов в день и поддерживать такой уровень активности после завершения диеты.
Исследователи отмечают, что проблема ожирения в мире продолжает обостряться. По прогнозам, к 2035 году ожирением будут страдать около 30% населения планеты.
В то же время избыточный вес связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инфекционных болезней и преждевременной смертности, а также создает значительную нагрузку на системы здравоохранения.
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