путин готовится мобилизовать сотни тысяч россиян после выборов, а Украина — усложнить планы рф — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил о планах путина провести быструю мобилизацию сотен тысяч россиян после выборов. Украина готовится усложнить реализацию этих планов.
российский диктатор владимир путин после так называемых выборов планирует дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же – на следующий год. Украина же готовится к максимальному усложнению для россии реализации таких планов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, был доклад ГУР МО – Олега Иващенко – о подготовке российской мобилизации. Все подтверждается внутренними российскими документами – они готовят ее на осень, как раз после имитации парламентских выборов.
План у путина не особенно сложный: он хочет изобразить, что россияне якобы поддерживают войну – как раз все партии, которые пока допущены, так или иначе против мира. И затем, после так называемых выборов, планирует дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же – на следующий год. Это в дополнение к набору, который они пытаются выполнить по контрактам
Вместе с тем Зеленский заявил о подготовке "к своим активным действиям, максимальному усложнению для россии реализации таких планов".
Я определил нашим разведкам и специальным службам Украины соответствующие задачи
путин надеется затягивать войну и дальше, готовит мобилизацию и новые удары - Зеленский03.08.26, 17:12 • 2916 просмотров