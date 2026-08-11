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путин готовится мобилизовать сотни тысяч россиян после выборов, а Украина — усложнить планы рф — Зеленский

Киев • УНН

 • 1940 просмотра

Зеленский сообщил о планах путина провести быструю мобилизацию сотен тысяч россиян после выборов. Украина готовится усложнить реализацию этих планов.

путин готовится мобилизовать сотни тысяч россиян после выборов, а Украина — усложнить планы рф — Зеленский

российский диктатор владимир путин после так называемых выборов планирует дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же – на следующий год. Украина же готовится к максимальному усложнению для россии реализации таких планов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, был доклад ГУР МО – Олега Иващенко – о подготовке российской мобилизации. Все подтверждается внутренними российскими документами – они готовят ее на осень, как раз после имитации парламентских выборов.  

План у путина не особенно сложный: он хочет изобразить, что россияне якобы поддерживают войну – как раз все партии, которые пока допущены, так или иначе против мира. И затем, после так называемых выборов, планирует дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же – на следующий год. Это в дополнение к набору, который они пытаются выполнить по контрактам 

- заявил Президент. 

Вместе с тем Зеленский заявил о подготовке "к своим активным действиям, максимальному усложнению для россии реализации таких планов".

Я определил нашим разведкам и специальным службам Украины соответствующие задачи 

- резюмировал Глава государства.

путин надеется затягивать войну и дальше, готовит мобилизацию и новые удары - Зеленский03.08.26, 17:12 • 2916 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Война в Украине
Владимир Путин
Главное управление разведки Украины
Владимир Зеленский
Украина