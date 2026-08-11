путин готовится мобилизовать сотни тысяч россиян после выборов, а Украина — усложнить планы рф — Зеленский

российский диктатор владимир путин после так называемых выборов планирует дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же – на следующий год. Украина же готовится к максимальному усложнению для россии реализации таких планов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам Зеленского, был доклад ГУР МО – Олега Иващенко – о подготовке российской мобилизации. Все подтверждается внутренними российскими документами – они готовят ее на осень, как раз после имитации парламентских выборов.

План у путина не особенно сложный: он хочет изобразить, что россияне якобы поддерживают войну – как раз все партии, которые пока допущены, так или иначе против мира. И затем, после так называемых выборов, планирует дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же – на следующий год. Это в дополнение к набору, который они пытаются выполнить по контрактам