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Уборочная кампания-2026: Украина уже собрала урожай почти с половины полей

Киев • УНН

 • 15160 просмотра

По состоянию на 11 августа в Украине обмолочено 5,63 млн га, что составляет 49% прогнозируемых площадей, и собрано 26,13 млн тонн зерна. Лидируют Одесская, Кировоградская и Николаевская области, самая высокая урожайность — в Хмельницкой области.

Уборочная кампания-2026: Украина уже собрала урожай почти с половины полей

В ходе уборочной кампании в Украине аграрии уже собрали более 26 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых культур с 49% прогнозируемых площадей, сообщили в Минсельхозе во вторник, пишет УНН.

В Украине продолжается уборочная кампания ранних зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 11 августа аграрии всех областей уже обмолотили 5,63 млн га, или 49% прогнозируемых площадей, и собрали 26,13 млн тонн зерна нового урожая

- сообщили в министерстве.

В частности:

  • пшеницы – обмолочено 4 066,2 тыс. га, собрано 19,74 млн тонн при средней урожайности 48,5 ц/га;
    • ячменя – 1 287,2 тыс. га, собрано 5,68 млн тонн при урожайности 44,1 ц/га;
      • гороха – 276,9 тыс. га, собрано 712,3 тыс. тонн при урожайности 25,7 ц/га.

        По объемам сбора ранних зерновых и зернобобовых культур сейчас лидируют аграрии Одесской, Кировоградской и Николаевской областей. В частности:

        • Одесская область – 4 058,2 тыс. тонн с площади 960,5 тыс. га (пшеницы – 2 532,3 тыс. тонн, ячменя – 1 284,8 тыс. тонн, гороха – 241,1 тыс. тонн);
          • Кировоградская область – 2 329,4 тыс. тонн с площади 536,5 тыс. га (пшеницы – 1 839,3 тыс. тонн, ячменя – 408,1 тыс. тонн, гороха – 82,0 тыс. тонн);
            • Николаевская область – 2 326,1 тыс. тонн с площади 653,8 тыс. га (пшеницы – 1 631,8 тыс. тонн, ячменя – 587,5 тыс. тонн, гороха – 106,8 тыс. тонн).

              Самая высокая урожайность зерновых культур сейчас фиксируется в Хмельницкой (69,6 ц/га), Тернопольской (61,9 ц/га) и Винницкой (59,7 ц/га) областях.

              Кроме того, продолжается уборка рапса. На сегодняшний день обмолочено 1 190,7 тыс. га, собрано 3,22 млн тонн семян при средней урожайности 27,1 ц/га.

              Экспорт зерна из Украины сталкивается с новыми ограничениями из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае — СМИ 10.08.26, 15:43 • 3272 просмотра

              Юлия Шрамко

              ЭкономикаАгроновости
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