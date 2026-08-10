Экспорт зерна из Украины сталкивается с новыми ограничениями из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае — СМИ

Экспорт зерна из Чёрного моря сталкивается с новыми ограничениями, поскольку рекордно низкий уровень Дуная ограничивает потоки через Румынию, а эскалация российских ударов приводит к перенаправлению украинского зерна из Одессы и других портов, передаёт УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Издание отмечает, что Чёрное море является основным экспортным каналом для России и Украины — двух сельскохозяйственных держав, на долю которых приходится более четверти мирового экспорта пшеницы. Усиление атак обеих сторон на зерновую инфраструктуру и суда в регионе вновь вызвало обеспокоенность по поводу надёжности поставок из одной из важнейших житниц мира, что повышает риски для глобальных поставок продовольствия, уже пострадавших из-за плохой погоды.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году румынский порт Констанца стал критически важным альтернативным пунктом вывоза украинского зерна на мировые рынки. Обычно грузы из Украины доставляются в порт по железной дороге, автомобильным транспортом и баржами по Дунаю. Но жара и отсутствие дождей привели к снижению уровня воды в реке, вынуждая суда перевозить более лёгкие грузы.

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Это приводит к удорожанию речных грузоперевозок, что, в свою очередь, увеличивает расходы и задержки в автомобильных и железнодорожных перевозках именно тогда, когда экспортный коридор Чёрного моря нуждается в поддержке. Это также препятствует потокам Румынии, крупного поставщика зерна в Европейский союз, отмечается в материале издания.

"Румынские фермеры больше не имеют доступа к грузовикам, и транспортные расходы резко выросли", — заявил Стан Тибериу-Дан, вице-президент Форума профессиональных фермеров и переработчиков Румынии.

Для производителей, стремящихся перевозить пшеницу, подсолнечник и рапс вниз по реке в сторону Констанцы, это означает сокращение количества рейсов барж, увеличение времени ожидания и повышение тарифов на перевозки по Дунаю, которые и без того превышают сезонные нормы, говорится в заявлении Форума профессиональных фермеров и переработчиков Румынии.

"Мой зерновой терминал мог бы принимать на 20% больше зерна для обслуживания проекта "Путь солидарности" с Украиной", — сказал Виорел Панайт, президент Ассоциации портового бизнеса Констанцы и генеральный директор Comvex SA, одного из операторов зернового терминала. Однако Дунай обеспечивает поступление грузов на терминал, и "нехватка воды влияет на количество поступающего зерна".

Проект "Путь солидарности" был запущен Европейской комиссией в 2022 году для создания альтернативных маршрутов экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, помимо черноморских.

Издание отмечает, что украинский государственный железнодорожный оператор также ведёт переговоры с соседними странами о добавлении новых экспортных маршрутов для расширения путей транспортировки зерна. Однако, по словам министра аграрного хозяйства Тараса Высоцкого, железная дорога в сочетании с маршрутом по Дунаю может перевозить лишь треть объёма украинских черноморских портов.

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Эти перебои происходят в то время, когда сельскохозяйственные рынки сталкиваются с чрезвычайно сильным явлением Эль-Ниньо, а также с ростом цен на энергоносители и трудностями на торговых путях из-за напряжённости на Ближнем Востоке. В прошлом месяце фьючерсы на пшеницу и кукурузу резко выросли как в Париже, так и в Чикаго.

"При отсутствии быстрого улучшения ситуации — будь то ослабление боевых действий в Чёрном море или восстановление уровня воды в Дунае — цены могут оставаться на высоком уровне", — заявил Бурак Четинок, руководитель глобального исследовательского отдела Arrow, брокерской компании, специализирующейся на судоходстве и энергетике.

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Логистическая нагрузка, вероятно, только усилится в ближайшие месяцы, поскольку Румыния готовится к рекордному урожаю пшеницы, ячменя и рапса. Мягкие температуры в стране задержали уборку кукурузы в основных регионах-производителях, в результате чего эти поставки совпали с последними потоками пшеницы.

Вместе с необходимостью перенаправить поставки зерна из Украины после потери примерно трети своих экспортных мощностей на Чёрном море это означает увеличение объёмов, конкурирующих за те же грузовики, железнодорожные составы и речные баржи.

"С 2022 года роль Констанцы заключается в том, чтобы быть своего рода предохранительным клапаном — когда Одесса подвергается атакам, грузы направляются на запад и через Румынию. Это предполагает наличие запаса грузов в коридоре, обеспечивающем работу Констанцы. Но это не так", — сказал Адриан Добрита, руководитель торгового отдела RWA Raiffeisen Agro Romania.