Украина и Румыния обсудили расширение логистических возможностей порта Констанца для экспорта зерна

Румынский порт Констанца сегодня является ключевым альтернативным логистическим хабом для украинского агроэкспорта. Именно поэтому развитие этого маршрута, расширение логистических возможностей и поддержка украинских аграриев являются одним из приоритетов сотрудничества Украины и Румынии. Об этом шла речь во время встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого и заместителя министра Дениса Башлика с Чрезвычайным и Полномочным послом Румынии в Украине Александру Виктором Микулой, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.

По оценкам Минагрополитики, из-за ограничений работы основных морских экспортных маршрутов уже к началу ноября элеваторы и зернохранилища общей вместимостью почти 59 млн тонн могут быть полностью заполнены. К концу осени дефицит мощностей для хранения урожая может достигнуть около 11 млн тонн. В этих условиях румынский порт Констанца становится ключевым альтернативным маршрутом для перевалки украинского зерна на крупнотоннажные океанские суда и его дальнейшего экспорта на мировые рынки.

"Систематические атаки россии на портовую инфраструктуру и аграрный сектор Украины — это прямой удар по глобальной продовольственной безопасности и стабильности региональной торговли. Сегодня мы сталкиваемся с критической ситуацией, когда мощности для хранения урожая быстро заполняются, а возможностей для экспорта нет. Для нас жизненно важно сохранить собранное зерно и обеспечить стабильные альтернативные пути экспорта. Мы рассчитываем на поддержку наших румынских партнеров", — подчеркнул Высоцкий.

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В ведомстве подчеркнули, что Румыния и ранее помогала экспортировать украинское зерно. В конце 2023 года благодаря инициативе Европейского союза "Пути солидарности" транзит через территорию Румынии достигал 4 млн тонн в месяц, из которых до 2,8 млн тонн составлял украинский агроэкспорт. Около 70% этого объема транспортировалось железнодорожным и автомобильным транспортом непосредственно в порт Констанца.

Для восстановления и наращивания таких объемов стороны договорились активизировать работу по нескольким направлениям. В частности, речь идет об увеличении количества пунктов пропуска на украинско-румынской границе, расширении возможностей фитосанитарного и ветеринарного контроля, переводе соответствующих служб на круглосуточный режим работы, а также максимальном использовании возможностей рейдовой перевалки с привлечением плавучих кранов в порту Констанца - говорится в сообщении.

Стороны отметили, что Дунайский логистический коридор также остается под постоянной угрозой российских атак. россия систематически обстреливает дунайские порты, топливную инфраструктуру и элеваторы, создавая дополнительные риски для экспорта. В связи с этим Румыния совместно с Болгарией и Турцией усиливает меры по обеспечению безопасного судоходства и сопровождению гражданских судов к Сулинскому каналу и дунайским портам.

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В Минагрополитики добавили, что отдельным вопросом переговоров стала финансовая поддержка украинских агропроизводителей. По словам Тараса Высоцкого, более эффективным решением является обеспечение аграриев доступными кредитными ресурсами, которые позволят профинансировать оборотные средства до момента, когда можно будет выгодно реализовать продукцию.

Румынская сторона подтвердила готовность поддержать украинские инициативы и совместно работать над привлечением необходимого финансирования со стороны Еврокомиссии и развитием.

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