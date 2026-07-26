Зеленский предупредил об угрозе мировым ценам на зерно из-за действий рф
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Россия целенаправленно атакует украинские агропредприятия и порты, что может спровоцировать глобальный продовольственный кризис. Он напомнил о подобной ситуации в 2022 году, которая угрожала странам Ближнего Востока и Северной Африки.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно атакует украинские агропредприятия и порты, что может вновь спровоцировать глобальный продовольственный кризис. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, пишет УНН.
Детали
По словам Зеленского, украинский МИД должен проинформировать международных партнеров и организации о последствиях российских ударов по аграрной инфраструктуре и блокировании экспорта зерна.
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Зеленский напомнил о риске нового продовольственного кризиса
Президент отметил, что подобная ситуация уже возникала в 2022 году, когда из-за российской агрессии под угрозой оказалась продовольственная безопасность стран Ближнего Востока, Северной Африки и других регионов мира.
И сейчас из-за российской блокировки вывоза зерна из Черноморского региона может быть снова удар, серьезный удар по стоимости жизни в таких странах, как Египет, Ливия, многих других стран, которые зависят от импорта зерновых и продуктов переработки зерновых
Он добавил, что Украина готовится противодействовать таким действиям России и будет координировать свои шаги с международными партнерами для защиты глобальной продовольственной безопасности.
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