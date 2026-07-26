Зеленский предупредил об угрозе мировым ценам на зерно из-за действий рф

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно атакует украинские агропредприятия и порты, что может вновь спровоцировать глобальный продовольственный кризис. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, пишет УНН.

По словам Зеленского, украинский МИД должен проинформировать международных партнеров и организации о последствиях российских ударов по аграрной инфраструктуре и блокировании экспорта зерна.

Зеленский заявил, что Россия готовится получить еще 30 тысяч военных из КНДР

Ежедневно отчеты из нашей Сумской области, из других регионов Украины о последствиях российских попаданий по обычным агропредприятиям, по производствам хлеба. Это все сознательная российская тактика ударить подло

Президент отметил, что подобная ситуация уже возникала в 2022 году, когда из-за российской агрессии под угрозой оказалась продовольственная безопасность стран Ближнего Востока, Северной Африки и других регионов мира.

И сейчас из-за российской блокировки вывоза зерна из Черноморского региона может быть снова удар, серьезный удар по стоимости жизни в таких странах, как Египет, Ливия, многих других стран, которые зависят от импорта зерновых и продуктов переработки зерновых