Зеленский заявил, что Россия готовится получить еще 30 тысяч военных из КНДР
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Россия готовится принять 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи. Подготовка продолжается в Воронежской области с июня, КНДР также передаст новые пусковые установки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится принять еще 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи. Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении, пишет УНН.
Детали
По словам Зеленского, подготовка к приему северокорейских военных продолжается в Воронежской области РФ еще с июня. Он также сообщил, что КНДР готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.
Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи: уже с июня готовятся в Воронежской области, чтобы их принять. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет
Президент предупредил об угрозе для стран Азии
Глава государства подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна представляет опасность не только для Украины, но и для других государств региона.
Это угроза не только для Украины. Россия помогает Северной Корее учиться войне, она улучшает их оружие – дает им опыт реального применения оружия. Все это угроза для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет
Зеленский отметил, что передача военного опыта и вооружения между Россией и КНДР усиливает риски безопасности как для Украины, так и для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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