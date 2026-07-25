Зеленский поручит разведке передать партнерам данные о помощи Ирану от рф

Президент Украины Владимир Зеленский поручит разведке передать партнерам имеющуюся информацию о новой помощи со стороны россии иранскому режиму. Об этом он сообщил в вечернем обращении 25 июля, передает УНН.

Как отметил Зеленский, с начала июля зафиксирована активная спутниковая съемка россией территории стран Залива и размещенных на ней американских военных объектов - впоследствии эта информация оказывалась у иранцев.

При этом есть четкая корреляция между российской съемкой объектов и ударами иранских сил - корреляция как накануне ударов, так и после иранских атак - для оценки нанесенного ущерба. Только за 19 и 20 июля в зону интереса российских спутников попали четыре авиабазы: две в Бахрейне и по одной в Иордании и Кувейте