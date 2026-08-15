В РФ в Самаре произошли ракетные прилёты, под удар могла попасть аэрокосмическая промышленность
Киев • УНН
В ночь на субботу в Самаре произошли ракетные прилёты, вероятно, по аэрокосмической промышленности. Под удар мог попасть ЦСКБ-Прогресс, возможно, задело и «Авиакор».
В российском городе Самара в ночь на субботу, 15 августа, произошли прилёты ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что под удар могла попасть авиационно-космическая промышленность рф — вероятно, Центральное специализированное конструкторское бюро «Прогресс».
На возможный ракетный удар косвенно намекнул совладелец компании Fire Point Денис Штилерман — он опубликовал в X фото и видео запуска ракеты. Была ли это «Фламинго», пока неизвестно.
Указывается, что основной удар, вероятно, пришёлся по «ЦСКБ-Прогресс», однако рядом расположен «Авиакор», который занимается ремонтом и модернизацией самолётов, — взрыв мог затронуть и территорию этого предприятия.
Справочно
Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс» — одно из ведущих российских предприятий по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Также на предприятии производят автоматические космические аппараты для дистанционного зондирования Земли.
Напомним
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области рф прекратил переработку нефти после атаки 10 июня.
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