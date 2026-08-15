В РФ в Самаре произошли ракетные прилёты, под удар могла попасть аэрокосмическая промышленность

$44.700.0151.550.06
ukenru
14 августа, 20:59 • 33056 просмотра
Войска рф вышли из Днепропетровской области — Комитет офицеров РоссииPhoto
14 августа, 19:13 • 29938 просмотра
"С возвращением, полковник!" - в Киеве простились с Евгением КоновальцемVideo
14 августа, 17:29 • 24374 просмотра
Украина ввела санкции против причастных к незаконному вывозу зерна - Зеленский подписал указ
14 августа, 17:07 • 22779 просмотра
российский терминал "Шесхарис" на Чёрном море приостановил погрузку после атаки дронов - Reuters
14 августа, 15:07 • 28647 просмотра
путин хочет развалить НАТО и ЕС изнутри, ключевую роль он отвёл Молдове - NYT
14 августа, 13:43 • 28454 просмотра
В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов
14 августа, 13:33 • 23669 просмотра
Зеленский провёл заседание Ставки: обсудили планы рф и контрмеры, дефициты и потребности в вооружении
Эксклюзив
14 августа, 12:27 • 21291 просмотра
Как отрастить длинные волосы: парикмахер назвала главные правила ухода
Эксклюзив
14 августа, 12:18 • 19911 просмотра
Останки Евгения Коновальца привезли в собор УГКЦ в КиевеPhoto
14 августа, 11:10 • 17340 просмотра
Аэропорт на Сицилии продлил приостановку работы из-за извержения Этны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1м/с
77%
751мм
Популярные новости
Изменил данные о 10 людях в реестре "Оберіг" - экс-начальнику Харьковского РТЦК сообщили о подозренииPhoto14 августа, 18:42 • 6884 просмотра
Во Франции заблокировали законопроект о запрете социальных сетей для детей14 августа, 19:25 • 3320 просмотра
На румынском курорте Сатурн обнаружили обломки военного беспилотника, туристов эвакуировали14 августа, 19:39 • 3874 просмотра
В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе14 августа, 20:41 • 10528 просмотра
Киев передал Трампу документ о том, что РФ не захватит Донецкую область даже до 2027 года — СМИ14 августа, 22:05 • 2888 просмотра
публикации
Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танковPhoto14 августа, 14:43 • 25947 просмотра
Как правильно заморозить ягоды на зиму: простые правила, чтобы надолго сохранить вкус и формуPhoto14 августа, 14:05 • 31017 просмотра
Куда сходить в Киеве на выходных 15–16 августаPhoto14 августа, 10:08 • 39221 просмотра
История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёрPhoto14 августа, 08:39 • 45717 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа14 августа, 06:25 • 48396 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Донецкая область
Польша
Румыния
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 53497 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 49753 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 67323 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 61634 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 200623 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Отопление
The New York Times

В РФ в Самаре произошли ракетные прилёты, под удар могла попасть аэрокосмическая промышленность

Киев • УНН

 • 968 просмотра

В ночь на субботу в Самаре произошли ракетные прилёты, вероятно, по аэрокосмической промышленности. Под удар мог попасть ЦСКБ-Прогресс, возможно, задело и «Авиакор».

В РФ в Самаре произошли ракетные прилёты, под удар могла попасть аэрокосмическая промышленность

В российском городе Самара в ночь на субботу, 15 августа, произошли прилёты ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что под удар могла попасть авиационно-космическая промышленность рф — вероятно, Центральное специализированное конструкторское бюро «Прогресс».

На возможный ракетный удар косвенно намекнул совладелец компании Fire Point Денис Штилерман — он опубликовал в X фото и видео запуска ракеты. Была ли это «Фламинго», пока неизвестно.

Указывается, что основной удар, вероятно, пришёлся по «ЦСКБ-Прогресс», однако рядом расположен «Авиакор», который занимается ремонтом и модернизацией самолётов, — взрыв мог затронуть и территорию этого предприятия.

Справочно

Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс» — одно из ведущих российских предприятий по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Также на предприятии производят автоматические космические аппараты для дистанционного зондирования Земли.

Напомним

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области рф прекратил переработку нефти после атаки 10 июня.

Вода в волге в самаре стала ядовито-зеленой из-за цианобактерий - в СВР заявили о провале экопроекта путина14.07.26, 12:51 • 3938 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Денис Штилерман
Взрывы
Пожары