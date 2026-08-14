Во Франции заблокировали законопроект о запрете социальных сетей для детей

Верховный суд Франции заблокировал законопроект, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 15 лет. Указывается, что запрет является неконституционным, поскольку нарушает свободу слова и общения молодежи. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Верховный суд Франции заблокировал запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет, который в прошлом месяце одобрил парламент, что стало неудачей для президента Эммануэля Макрона, выступавшего за принятие этого законопроекта - пишет издание.

Как заявили в Конституционном совете, запрет является неконституционным, поскольку он нарушает свободу слова и общения молодежи.

Администрация Макрона заявила после принятия решения, что он продолжит добиваться проведения реформы до окончания срока своих полномочий следующей весной. Премьер-министр Себастьян Лекорню будет работать над разработкой "юридически обоснованного законодательства, которое будет учитывать решение Конституционного совета".

Это решение является первым признаком того, что глобальная тенденция к ограничению использования социальных сетей подростками младшего возраста может не выдержать столкновения с юридическими и техническими препятствиями. Франция стала первой крупной европейской страной, принявшей законодательство по этому вопросу после того, как в декабре 2025 года в Австралии вступил в силу исторический запрет - добавляет издание.

Согласно французскому законодательству, принятому в июле, с сентября лица младше 15 лет не смогут создавать новые аккаунты. Полный запрет в отношении существующих профилей вступит в силу в январе.

Напомним

Парламент Франции принял решение о запрете социальных сетей для детей младше 15 лет уже с 1 сентября.